Красноярск, , 03:22 — REGNUM В четверг, 19 марта, в Красноярске будет облачно, небольшие осадки, температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:00 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 19 на 20 марта ожидается до — 2 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра — 4−5 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 20 марта, в Красноярске до +5 °C днём и около 0 °C. ночью.

В субботу, 21 марта, в Красноярске ожидается до +6 °C днём. Ночью около 0 °C.