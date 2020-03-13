Чебоксары, , 12:34 — REGNUM После аномально жаркого начала весны погоду в Чувашии сменят снегопады морозы. Об этом ИА REGNUMM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в ближайшие дни резкое похолодание будет сопровождаться сильным ветром. Вечером 13 марта и в ночь на 14 марта порывы могут достигать 25 метров в секунду. Местами выпадут осадки в виде снежной и ледяной крупы.

14 марта осадки не ожидаются, температура воздуха составит +3…+8 градусов тепла. 15 марта вернутся дожди с мокрым снегом, а 16 марта возможна метель и установление временного снежного покрова. Температура из плюсовых значений перейдёт в отрицательные: прогнозируется −2…−7 градусов мороза.

По предварительным данным, главное похолодание в первый весенний месяц ожидается с 21 по 23 марта в связи с поступлением арктической воздушной массы. По ночам температура может спуститься до — 10 градусов морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в бассейне Чебоксарского водохранилища из-за аномально тёплой погоды началось раннее весеннее половодье — на три недели раньше среднемноголетних сроков.

Читайте также: В бассейне Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье