Кемерово, , 11:44 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 14 марта, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью оставит — 4…+1°C, днём +2…+7°C, местами умеренные осадки.

В воскресенье, 15 марта, ночью ожидается до +1, днём до +8°C, ветер с порывами до 20 м/с, небольшие осадки. В понедельник, 16 марта, ночью −3…+2°C, днём +4…+9°C, небольшие осадки.

Из-за колебаний температур на дорогах возможен гололёд.

В кемеровской Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и осторожным, учитывать погодные и дорожные условия.

Пешеходов попросили переходить проезжую часть только в специально отведённых для этого местах.