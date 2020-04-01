Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM В Свердловскую область скоро придёт похолодание. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

По данным синоптиков, если 1 апреля 2020 года температура возрастёт днём до плюс 13 градусов по Цельсию, то уже со 2 апреля температура опустится до промежутка от нуля до плюс пяти. Обещаются порывы ветра до 16 м/с. В ночь с 1 на 2 апреля столбик может опуститься до минус пяти градусов.

3 апреля температура повысится днём до плюс пяти — плюс 10 градусов. Порывы ветра могут достигнуть скорости в 14 м/с.

Ожидаются мокрый снег, временами с дождём. Впрочем, в Екатеринбурге, в отличие от большинства других населённых пунктов региона, не ожидается существенных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2020 года в Екатеринбурге установили температурный рекорд. Температура поднялась до плюс 14 градусов по Цельсию.

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