Калининград, , 18:32 — REGNUM Девочка 12-ти лет погибла после падения на неё дерева во время урагана в Калининграде. Об этом 12 марта сообщила журналистам представитель следственного управления Следственного комитета по Калининградской области Наталья Гацко.

Девочка погибла 12 марта в городе Гурьевске. По предварительной информации, росшее у дороги дерево от порыва ураганного ветра упало на тротуар у проезжей части Калининградского шоссе и нанесло ребёнку смертельные травмы.

На месте трагедии работают следователи регионального отдела СКР, организовано проведение доследственной проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным метеорологов, Калининградская область находится в зоне влияния Атлантического циклона. В регионе наблюдается усиление ветра до 25−30 м/с, а на побережьях и до 35 м/с. ГУ МЧС по региону призвало жителей соблюдать осторожность, держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. В школах отменены занятия второй смены, спасатели предупредили об опасности выхода в море и на внутренние водоёмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининграде ждут прихода мощного урагана, жителей просят оставаться дома