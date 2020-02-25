Читайте подробнее: Зеленского призвали вернуться в Донбассе к состоянию до разведения

Вернуть ВСУ на позиции, которые они занимали до разведения сил в Донбассе, призывает украинского президента Владимира Зеленского фракция «Европейская солидарность». Обращение опубликовано 18 февраля главой партии Артуром Герасимовым в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что он ориентирован на силовое разрешение конфликта на Юго-Востоке Украины, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM , комментируя новость о том, что Зеленский решил увеличить финансирование армии Украины.

Германское правительство не участвовало в создании плана «12 шагов» по Донбассу, сообщает 18 февраля Deutsche Welle.

«Те предложения, которые были озвучены на Мюнхенской конференции в рамках якобы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, в сущности не имеют никакой практической пользы», — заявила она.

12 шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенные на Мюнхенской конференции по безопасности, не способствуют мирному процессу, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова .

Об этом: Глава Горловки рассказал о регулярных обстрелах города войсками Украины

«Уже более полутора недель Украина ежедневно нас обстреливает. Просто последние дни, слава богу, обходилось, что не было прямых попаданий по жилому сектору. Неделю назад было обстреляно бомбоубежище. Сегодня с утра начался сначала стрелковый бой со стороны Украины, потом посёлок был обстрелян минами. К сожалению, это привело к непоправимым последствиям — разрушено четыре дома. Трое мирных жителей остались без крова. Увы, обстрелы не прекращаются, а только усиливаются», — сказал 18 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале глава администрации города Горловка Иван Приходько.

Сегодняшняя силовая провокация в Донбассе не изменит курс властей Украины к прекращению войны, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге после заседания Совнацбеза.

Украинский политический эксперт Владимир Горбач предполагает, что «россияне» намерены организовать для украинской армии новый «котел» в Донбассе. Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 18 февраля, рассуждая об обострении военной ситуации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо на встрече в Риме. 18.02.2020 . mid.ru

Комментируя переговоры с Лавровым, итальянский дипломат заявил, что Рим «положительно оценивает шаги украинского правительства» в вопросе урегулировании войны Киева и Донбасса. По его словам, Рим призвал Москву «ответить соответствующими шагами на сигналы к открытости» со стороны Киева.

В Риме после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и главами минобороны Италии и РФ Ди Майо заявил, что стороны назвали Минские соглашения «основой для украинского урегулирования».

С помощью военного обострения в Донбассе Россия провоцирует Украину на какие-то уступки, заявил журналистам сегодня, 18 февраля, народный депутат Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин . Украинский парламентарий отметил, что Россия демонстрирует «зубы и силу» и что для нее «не существует границ дозволенного», передает корреспондент ИА REGNUM.

Страны — гаранты Минских соглашений и ОБСЕ должны повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил провокации в Донбассе. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник после боестолкновений 18 февраля.

Об этом: Глава офиса Зеленского объявил об увеличении финансирования армии

Подробности в материале: В ЛНР ожидают новую провокацию со стороны ВСУ

В ЛНР опасаются повторной провокации со стороны ВСУ. По данным разведки ЛНР, украинские силовики могут устроить её ночью.

Об этом: Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе

Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский .

Украинские силовики 18 февраля пытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, однако попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики были пресечены. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме… Ещё одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово — хотели сковать тактические резервы Объединённых сил», — заявил украинский военный эксперт, координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец .

Читайте об этом: В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Село Голубовское подвергается непрерывным артобстрелам ВСУ с начала января текущего года. Под огонь артиллерии в основном попадают мирные кварталы, потери среди гражданского населения постоянно растут.

Официальные представители ЛНР сообщили о потере четырёх бойцов. В свою очередь, украинская сторона трактовала произошедшее как очередной акт агрессии «российских войск», приведший к человеческим жертвам.

18 февраля на территории Луганской Народной Республики в районе Голубовского ВСУ спровоцировали очередное обострение обстановки. Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы и попытались захватить ряд позиций на территории, контролируемой Народной милицией ЛНР.

Об этом: Милитаризм Зеленского сравнили с агрессивной политикой Саакшвили в Грузии

Природа того милитаризма, к которому повернулся президент Украины Владимир Зеленский , аналогична природе того милитаризма, который имел место в Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили . Об этом 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов .

Об этом: Луганск готов передать Киеву тело подорвавшегося на мине военного

Тело военнослужащего ВСУ, который подорвался на мине в районе населённого пункта Голубовское, ЛНР готова передать украинской стороне, сообщает 18 февраля «Луганский информационный центр».

Любое обострение в Донбассе — это свидетельство того, что нет продвижения по пути мира, заявил журналистам сегодня, 18 февраля, народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя сегодняшние боевые действия.

В Совнацбезе Украины приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая должна была состояться завтра, 19 февраля.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту боевых действий на Луганщине, которые произошли утром сегодня, 18 февраля.

«Подошёл к двери, а двери закрытые. Я разворачиваюсь. И только «бах», и меня откинуло на ступени. Я минут 20 лежал. Пока пришел в себя, непонятно, что это было. Прямое попадание. Я поглядел: всё лицо в крови, стеклом посекло, и ноге больно ходить. Прямое попадание в спальню», — рассказал шахтёр Александр Корнеев о событиях 18 февраля в эфире программы «Вести» телеканала «Россия 24».

«Люди устали и уже не надеются, что война когда-нибудь закончится. Вооруженные силы Украины наносят свои удары в любое время и не избирательно. На детском футбольном поле общеобразовательной школы поселка Старомихайловка разорвались четыре мины калибром 82 миллиметра. Это произошло в 7.30 утра, в это время как раз дети шли на учебу. Чудом никто не пострадал», — говорится в репортаже с места событий в эфире телеканала «Россия 24».

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Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

Влиятельные украинские чиновники продолжают саботаж выполнения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 19 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Согласно документу, контроль над границей должен перейти к Киеву лишь после выборов в Донбассе и при условии проведения на Украине конституционной реформы (RT).

Однако подписание документа не привело к деэскалации конфликта, и в начале 2015 года стороны заключили новое соглашение, известное как «Минск-2».

Напомним: первое Минское соглашение было подписано осенью 2014 года. Документ включал план мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Киев тогда обязался обеспечить децентрализацию власти посредством принятия закона об особом статусе Донбасса, а также провести в регионе досрочные местные выборы.

09:49 19.02.2020

Олигархические группы на Украине контролируют информационное пространство и медийные ресурсы, а потому среди них сложно найти здоровые силы, которые бы выступали за мир на Юго-Востоке Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов.

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Читайте подробнее: Выборы на Украине зависят от олигархов и «человека с ружьем» — политолог

10:22 19.02.2020 Заместитель начальника Генштаба ВСУ заявил, что Украина может перейти к «плану «Б», подразумевающему строительство стены на границе с Донбассом Читайте подробнее: Генерал ВСУ предложил обнести Донбасс стеной

10:59 19.02.2020 Главное следственное управление СКР возбудило сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ по факту артиллерийских обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 19 февраля. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование ведётся по статье о «жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ». По её словам, совершая преступления, украинские военнослужащие действовали «умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды». Об этом: После обстрелов в Донбассе СКР возбудил дела против украинских силовиков

11:47 19.02.2020 Владимир Зеленский на 56 Мюнхенской конференции. Фото president.gov.ua.

12:03 19.02.2020 «Те предложения, которые высказало украинское руководство, прямо противоречат «Минску-2», и в Киеве прекрасно это понимают. Под различными предлогами и в различной форме Киев в последнее время пытается провести ревизию Минских соглашений, надеясь при этом на поддержку со стороны европейских представителей в нормандской четвёрке. Пока что эти попытки не увенчались успехом, но они продолжаются», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

12:08 19.02.2020 Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не будет останавливать войну в Донбассе ценой утраты территории Читайте подробнее: Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий — СНБО

13:05 19.02.2020 Российский политолог Сергей Кургинян считает, что если Порошенко был мерзавцем по своей сути, то Зеленский откровенно психически болен. Во время «Воскресного вечера Владимира Соловьева» Кургинян, в частности, отметил, что не может понять, как человек, который должен закончить войну, говорит: «А я ее в своем мозгу уже закончил!» «То есть для украинского президента в реальности, которая нас окружает, проблем уже нет: он закончил войну, вернул Крым и решил все остальные проблемы Украины. Но реальность говорит совершенно о другом состоянии дел», — отметил политолог.

13:06 19.02.2020 Президент Украины Владимир Зеленский относится к Минским соглашениям «как к меню, в котором он выбирает отдельные блюда, и, как правило, десерт». Такое мнение высказал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. По его словам, которые приводит КП, из всех 13 пунктов, прописанных Минскими соглашениями, украинская сторона выполняет только один, последний, который предусматривает создание рабочих групп для интенсификации процесса примирения. Читайте также: В ЛНР рассказали об отношении Зеленского к Минским соглашениям

13:22 19.02.2020 Во время «Воскресного вечера Владимира Соловьева» политолог Сергей Кургинян порекомендовал Зеленскому пролечиться в Кащенко: «Это психиатрия! Как можно сказать, что все, что происходит в моем мозгу и есть реальность? Если я отождествляю виртуальную реальность с реальностью, то я безумен! Кому вообще какое дело до того, что происходит в его мозгу? Это может касаться только специалистов одного заведения, куда Зеленского срочно нужно отправить на реабилитацию. Называется оно Кащенко!».

13:44 19.02.2020 Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua.

15:05 19.02.2020 Политика, которую президент Украины Владимир Зеленский проводит в отношении России, является разумной. Она направлена на то, чтобы уберечь Украину от обвинений в её адрес. Такое мнение высказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Европейская правда». По его словам, смысл политики Зеленского заключается в том, чтобы показать миру стремление Украины решить конфликт на Юго-Востоке страны, и для этого Киев «готов вести переговоры, находя пространство для компромисса». Подробности в материале: Волкер считает политику Зеленского в отношении России разумной

16:43 19.02.2020 Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в ходе брифинга заявила, что дата саммита в нормандском формате пока не определена.

17:22 19.02.2020 Курт Волкер. (cc) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

17:52 19.02.2020 Восемь мин калибром 82 мм выпустили ВСУ по северной окраине Донецка, сообщает 19 февраля Донецкое агентство новостей. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, огонь украинской стороной был открыт в 14:28 мск по направлению от населённого пункта Пески к «Вольво-центру» в Донецке. Также при обстреле ВСУ применили гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Всего было выпущено 49 боеприпасов. Данные о разрушениях уточняются. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли «Вольво-центр» в Донецке

18:13 19.02.2020 Фамилии четырёх украинских военнослужащих, которые пострадали во время диверсионно-разведывательной операции на границе с ЛНР, назвали власти Республики, сообщает 19 февраля «Луганский информационный центр». Имена пострадавших назвал глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Ранения получены младшим сержантом Андреем Ганопольским и тремя солдатами — Вадимом Петренко, Александром Денисенко и Николаем Корниецем. [[[quote-3]]]

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