Наступление Зеленского на Донбасс — трансляция
Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме… Ещё одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово — хотели сковать тактические резервы Объединённых сил», — заявил украинский военный эксперт, координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец.
Подробности: «Ударили в стык двух бригад»: эксперт рассказал подробности боя в Донбассе
Украинские силовики 18 февраля пытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, однако попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики были пресечены. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
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Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация полностью контролируется», — сказал Зеленский.
В ЛНР опасаются повторной провокации со стороны ВСУ. По данным разведки ЛНР, украинские силовики могут устроить её ночью.
Подробности в материале: В ЛНР ожидают новую провокацию со стороны ВСУ
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет мира, поэтому увеличит финансирование армии.
Об этом: Глава офиса Зеленского объявил об увеличении финансирования армии
Страны — гаранты Минских соглашений и ОБСЕ должны повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил провокации в Донбассе. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник после боестолкновений 18 февраля.
Подробности: Глава ЛНР призвал гарантов Минских соглашений повлиять на Киев
С помощью военного обострения в Донбассе Россия провоцирует Украину на какие-то уступки, заявил журналистам сегодня, 18 февраля, народный депутат Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин. Украинский парламентарий отметил, что Россия демонстрирует «зубы и силу» и что для нее «не существует границ дозволенного», передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Депутат Рады: «Это не широкомасштабное наступление России до Киева»
Выполнение Минских соглашений станет условием снятия санкций с России, сообщил 18 февраля журналистам итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
В Риме после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и главами минобороны Италии и РФ Ди Майо заявил, что стороны назвали Минские соглашения «основой для украинского урегулирования».
Комментируя переговоры с Лавровым, итальянский дипломат заявил, что Рим «положительно оценивает шаги украинского правительства» в вопросе урегулировании войны Киева и Донбасса. По его словам, Рим призвал Москву «ответить соответствующими шагами на сигналы к открытости» со стороны Киева.
Подробности в материале: Глава МИД Италии назвал условие снятия санкций с России
Украинский политический эксперт Владимир Горбач предполагает, что «россияне» намерены организовать для украинской армии новый «котел» в Донбассе. Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 18 февраля, рассуждая об обострении военной ситуации.
Подробности: Эксперт прогнозирует «котел» в Донбассе, деморализацию и разгром Украины
Сегодняшняя силовая провокация в Донбассе не изменит курс властей Украины к прекращению войны, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге после заседания Совнацбеза.
«Провокации бывают, но армия сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией», — заявил Зеленский.
Об этом: «Зеленский… выглядит плачевно»: В Киеве обсуждают итоги боя в Донбассе
«Уже более полутора недель Украина ежедневно нас обстреливает. Просто последние дни, слава богу, обходилось, что не было прямых попаданий по жилому сектору. Неделю назад было обстреляно бомбоубежище. Сегодня с утра начался сначала стрелковый бой со стороны Украины, потом посёлок был обстрелян минами. К сожалению, это привело к непоправимым последствиям — разрушено четыре дома. Трое мирных жителей остались без крова. Увы, обстрелы не прекращаются, а только усиливаются», — сказал 18 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале глава администрации города Горловка Иван Приходько.
Об этом: Глава Горловки рассказал о регулярных обстрелах города войсками Украины
12 шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенные на Мюнхенской конференции по безопасности, не способствуют мирному процессу, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
«Те предложения, которые были озвучены на Мюнхенской конференции в рамках якобы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, в сущности не имеют никакой практической пользы», — заявила она.
Подробности: Предложенные в Мюнхене меры не приведут к миру в Донбассе — МИД ДНР
Напомним, план «12 шагов» по Донбассу был обнародован перед началом очередной Мюнхенской конференции по безопасности. В его разработке участвовали эксперты с Украины, из России и ЕС. Позже Киев заявил, что не подписывается под документом, относя его к разряду неофициальных.
Германское правительство не участвовало в создании плана «12 шагов» по Донбассу, сообщает 18 февраля Deutsche Welle.
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Президент Украины Владимир Зеленский показал, что он ориентирован на силовое разрешение конфликта на Юго-Востоке Украины, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 февраля корреспондентуИА REGNUM, комментируя новость о том, что Зеленский решил увеличить финансирование армии Украины.
Об этом: Зеленский не станет искать компромиссов с жителями Донбасса — прогноз
Вернуть ВСУ на позиции, которые они занимали до разведения сил в Донбассе, призывает украинского президента Владимира Зеленского фракция «Европейская солидарность». Обращение опубликовано 18 февраля главой партии Артуром Герасимовым в Twitter.
Читайте подробнее: Зеленского призвали вернуться в Донбассе к состоянию до разведения
Природа того милитаризма, к которому повернулся президент Украины Владимир Зеленский, аналогична природе того милитаризма, который имел место в Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили. Об этом 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.
Об этом: Милитаризм Зеленского сравнили с агрессивной политикой Саакшвили в Грузии
Тело военнослужащего ВСУ, который подорвался на мине в районе населённого пункта Голубовское, ЛНР готова передать украинской стороне, сообщает 18 февраля «Луганский информационный центр».
Об этом: Луганск готов передать Киеву тело подорвавшегося на мине военного
Любое обострение в Донбассе — это свидетельство того, что нет продвижения по пути мира, заявил журналистам сегодня, 18 февраля, народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя сегодняшние боевые действия.
Подробности: Медведчук об обострении в Донбассе: «У нас нет продвижения к миру»
В Совнацбезе Украины приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая должна была состояться завтра, 19 февраля.
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Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту боевых действий на Луганщине, которые произошли утром сегодня, 18 февраля.
Подробности: Украинская спецслужба начала «расследование» военного обострения в Донбассе
«Подошёл к двери, а двери закрытые. Я разворачиваюсь. И только «бах», и меня откинуло на ступени. Я минут 20 лежал. Пока пришел в себя, непонятно, что это было. Прямое попадание. Я поглядел: всё лицо в крови, стеклом посекло, и ноге больно ходить. Прямое попадание в спальню», — рассказал шахтёр Александр Корнеев о событиях 18 февраля в эфире программы «Вести» телеканала «Россия 24».
«Люди устали и уже не надеются, что война когда-нибудь закончится. Вооруженные силы Украины наносят свои удары в любое время и не избирательно. На детском футбольном поле общеобразовательной школы поселка Старомихайловка разорвались четыре мины калибром 82 миллиметра. Это произошло в 7.30 утра, в это время как раз дети шли на учебу. Чудом никто не пострадал», — говорится в репортаже с места событий в эфире телеканала «Россия 24».
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
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Влиятельные украинские чиновники продолжают саботаж выполнения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 19 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
Об этом: Киев саботирует минские соглашения вопреки воле Зеленского, заявил Небензя
56-я Мюнхенская конференция. © Kuhlmann, MSC.
Напомним: первое Минское соглашение было подписано осенью 2014 года. Документ включал план мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Киев тогда обязался обеспечить децентрализацию власти посредством принятия закона об особом статусе Донбасса, а также провести в регионе досрочные местные выборы.
Однако подписание документа не привело к деэскалации конфликта, и в начале 2015 года стороны заключили новое соглашение, известное как «Минск-2».
Согласно документу, контроль над границей должен перейти к Киеву лишь после выборов в Донбассе и при условии проведения на Украине конституционной реформы (RT).
ВСУ. U.S. Army Europe Images.
В результате миномётного обстрела ВСУ населённого пункта Березовское скончался один военнослужащий Народной милиции ЛНР
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Олигархические группы на Украине контролируют информационное пространство и медийные ресурсы, а потому среди них сложно найти здоровые силы, которые бы выступали за мир на Юго-Востоке Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов.
Читайте подробнее: Выборы на Украине зависят от олигархов и «человека с ружьем» — политолог
Заместитель начальника Генштаба ВСУ заявил, что Украина может перейти к «плану «Б», подразумевающему строительство стены на границе с Донбассом
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Главное следственное управление СКР возбудило сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ по факту артиллерийских обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 19 февраля.
Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование ведётся по статье о «жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ». По её словам, совершая преступления, украинские военнослужащие действовали «умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».
Об этом: После обстрелов в Донбассе СКР возбудил дела против украинских силовиков
Владимир Зеленский на 56 Мюнхенской конференции. Фото president.gov.ua.
«Те предложения, которые высказало украинское руководство, прямо противоречат «Минску-2», и в Киеве прекрасно это понимают. Под различными предлогами и в различной форме Киев в последнее время пытается провести ревизию Минских соглашений, надеясь при этом на поддержку со стороны европейских представителей в нормандской четвёрке. Пока что эти попытки не увенчались успехом, но они продолжаются», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не будет останавливать войну в Донбассе ценой утраты территории
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Российский политолог Сергей Кургинян считает, что если Порошенко был мерзавцем по своей сути, то Зеленский откровенно психически болен. Во время «Воскресного вечера Владимира Соловьева» Кургинян, в частности, отметил, что не может понять, как человек, который должен закончить войну, говорит: «А я ее в своем мозгу уже закончил!»
«То есть для украинского президента в реальности, которая нас окружает, проблем уже нет: он закончил войну, вернул Крым и решил все остальные проблемы Украины. Но реальность говорит совершенно о другом состоянии дел», — отметил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский относится к Минским соглашениям «как к меню, в котором он выбирает отдельные блюда, и, как правило, десерт». Такое мнение высказал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
По его словам, которые приводит КП, из всех 13 пунктов, прописанных Минскими соглашениями, украинская сторона выполняет только один, последний, который предусматривает создание рабочих групп для интенсификации процесса примирения.
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Во время «Воскресного вечера Владимира Соловьева» политолог Сергей Кургинян порекомендовал Зеленскому пролечиться в Кащенко:
«Это психиатрия! Как можно сказать, что все, что происходит в моем мозгу и есть реальность? Если я отождествляю виртуальную реальность с реальностью, то я безумен! Кому вообще какое дело до того, что происходит в его мозгу? Это может касаться только специалистов одного заведения, куда Зеленского срочно нужно отправить на реабилитацию. Называется оно Кащенко!».
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua.
Политика, которую президент Украины Владимир Зеленский проводит в отношении России, является разумной. Она направлена на то, чтобы уберечь Украину от обвинений в её адрес. Такое мнение высказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Европейская правда».
По его словам, смысл политики Зеленского заключается в том, чтобы показать миру стремление Украины решить конфликт на Юго-Востоке страны, и для этого Киев «готов вести переговоры, находя пространство для компромисса».
Подробности в материале: Волкер считает политику Зеленского в отношении России разумной
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в ходе брифинга заявила, что дата саммита в нормандском формате пока не определена.
Курт Волкер. (cc) U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Восемь мин калибром 82 мм выпустили ВСУ по северной окраине Донецка, сообщает 19 февраля Донецкое агентство новостей.
По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, огонь украинской стороной был открыт в 14:28 мск по направлению от населённого пункта Пески к «Вольво-центру» в Донецке.
Также при обстреле ВСУ применили гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Всего было выпущено 49 боеприпасов. Данные о разрушениях уточняются.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли «Вольво-центр» в Донецке
Фамилии четырёх украинских военнослужащих, которые пострадали во время диверсионно-разведывательной операции на границе с ЛНР, назвали власти Республики, сообщает 19 февраля «Луганский информационный центр».
Имена пострадавших назвал глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Ранения получены младшим сержантом Андреем Ганопольским и тремя солдатами — Вадимом Петренко, Александром Денисенко и Николаем Корниецем.
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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова напомнила Киеву о необходимости предоставления особого статуса Донбассу, а также прямого диалога с Донецком и Луганском.
«Украинские власти продолжают политику Порошенко по затягиванию переговорного процесса и имитации мирного урегулирования. Особенно это стало заметно в последнее время — представители Киева выдвигают одну провокационную инициативу за другой, выдвигая к нам все новые абсурдные требования, не имеющие ничего общего с Минскими соглашениями», — цитирует Никонорову пресс-служба МИД ДНР.
Провокация, устроенная украинской стороной в районе населённого пункта Голубовское, преследовала цель сорвать заседание Совбеза ООН по выполнению Киевом Минских соглашений, сообщает 19 февраля «Луганский информационный центр».
По словам главы управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, провокация 18 февраля была спланированной и имела две цели — обе невоенные.
Что касается второй задачи, которую преследовали ВСУ, она заключалась в «переключении внимания граждан Украины от внутренних проблем на ситуацию на юго-востоке страны».