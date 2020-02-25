18 февраля на территории Луганской Народной Республики в районе Голубовского ВСУ спровоцировали очередное обострение обстановки. Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы и попытались захватить ряд позиций на территории, контролируемой Народной милицией ЛНР.

Официальные представители ЛНР сообщили о потере четырёх бойцов. В свою очередь, украинская сторона трактовала произошедшее как очередной акт агрессии «российских войск», приведший к человеческим жертвам.

Село Голубовское подвергается непрерывным артобстрелам ВСУ с начала января текущего года. Под огонь артиллерии в основном попадают мирные кварталы, потери среди гражданского населения постоянно растут.

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Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ. Иван Шилов ИА REGNUM
15:43 18.02.2020

Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Читайте об этом: В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

15:45 18.02.2020

«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме… Ещё одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово — хотели сковать тактические резервы Объединённых сил», — заявил украинский военный эксперт, координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

Подробности: «Ударили в стык двух бригад»: эксперт рассказал подробности боя в Донбассе

15:54 18.02.2020

Украинские силовики 18 февраля пытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, однако попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики были пресечены. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Читайте также: Глава ЛНР рассказал о последствиях «вероломной диверсии» ВСУ

16:02 18.02.2020

Глава ЛНР Леонид Пасечник. lug-info.com

16:04 18.02.2020

Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация полностью контролируется», — сказал Зеленский.

Об этом: Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе

16:06 18.02.2020

В ЛНР опасаются повторной провокации со стороны ВСУ. По данным разведки ЛНР, украинские силовики могут устроить её ночью.

Подробности в материале: В ЛНР ожидают новую провокацию со стороны ВСУ

16:15 18.02.2020

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

16:20 18.02.2020

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет мира, поэтому увеличит финансирование армии.

Об этом: Глава офиса Зеленского объявил об увеличении финансирования армии

16:49 18.02.2020

Страны — гаранты Минских соглашений и ОБСЕ должны повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил провокации в Донбассе. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник после боестолкновений 18 февраля.

Подробности: Глава ЛНР призвал гарантов Минских соглашений повлиять на Киев

17:06 18.02.2020

С помощью военного обострения в Донбассе Россия провоцирует Украину на какие-то уступки, заявил журналистам сегодня, 18 февраля, народный депутат Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин. Украинский парламентарий отметил, что Россия демонстрирует «зубы и силу» и что для нее «не существует границ дозволенного», передает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом: Депутат Рады: «Это не широкомасштабное наступление России до Киева»

17:22 18.02.2020

Солдат. СВ ДНР ИА REGNUM

17:33 18.02.2020

Выполнение Минских соглашений станет условием снятия санкций с России, сообщил 18 февраля журналистам итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

В Риме после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и главами минобороны Италии и РФ Ди Майо заявил, что стороны назвали Минские соглашения «основой для украинского урегулирования».

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Комментируя переговоры с Лавровым, итальянский дипломат заявил, что Рим «положительно оценивает шаги украинского правительства» в вопросе урегулировании войны Киева и Донбасса. По его словам, Рим призвал Москву «ответить соответствующими шагами на сигналы к открытости» со стороны Киева.

Подробности в материале: Глава МИД Италии назвал условие снятия санкций с России