На 18 октября объявлена всеобщая забастовка в Каталонии. Обстановка в регионе всё более накаляется, растёт число пострадавших. События всё чаще сравнивают с гражданской войной. Как будет развиваться ситуация в Каталонии, будут ли массовые беспорядки нарастать и отделится ли регион от Испании?

Пример местных политиков, на днях осужденных на сроки от 9 до 13 лет за референдум о независимости, по-видимому, его не пугает:

«Мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения», — заявил Торра.

«Сказать о том, как будут развиваться протесты дальше, будет очень трудно. На пятницу назначена всеобщая забастовка в Каталонии. Это влияет на отношения Барселоны и Мадрида. Позиция Мадрида в том, что правительство не хочет вмешиваться в каталонский конфликт. Почему руководители сепаратистов заявили, что пора прекращать беспорядки? По существу, в Каталонии идет гражданская война», — заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергей Хенкин на пресс-конференции в Москве.

Топорин также отметил, что идея о независимости очень живучая. И даже если большинство жителей Каталонии её не поддерживают, но сторонников отделения от Испании в регионе достаточно много и представлены они преимущественно активной молодёжью.

«Правительство занимает защитное положение. Им нужно положить конец насилию. Но тут слово за правоохранительными органами», — сказал эксперт.

В случае попытки федерализации Испании, королевство может распасться на несколько частей, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорин. Именно поэтому власти стараются не идти на уступки сепаратистам в Каталонии.

В мэрии Барселоны подсчитали ущерб, нанесенный городу за две ночи уличных беспорядков. Согласно заявлению мэрии, беспорядки обошлись городу примерно в миллион евро (около $1 100 000).

Ночью на улицах Барселоны митинговали несколько тысяч человек.

На улицах Барселоны в ночь на пятницу, 18 октября, вновь начались беспорядки. Митингующие жгут мусор и мебель в центре города, бросают камни и петарды в полицейских, сообщает газета El Pais. Демонстранты также разбили витрину одного из банковских отделений.

Напомним, акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, когда Верховный суд Испании приговорил к лишению свободы девятерых сторонников независимости Каталонии из-за проведенного в 2017 году референдума. По решению суда они получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

В связи с обострившейся обстановкой в Каталонии матч 10-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом» отложен до 18 декабря. Изначально матч должен был состояться 26 октября.

Матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Реалом» перенесён из-за протестов в столице Каталонии. Встреча, первоначально запланированная на 26 октября, перенесена на 18 декабря.

Об этом: Митингующие сообщили о появлении неонацистов на протестах в Барселоне

Сторонники независимости Каталонии на своих страницах в Twitter сообщили о появлении неонацистов на протестах в Барселоне.

Основные выступления начнутся в 17:00 по местному времени (18:00 мск). О возможном числе участников можно судить по прошлым акциям — ранее всеобщие забастовки в Барселоне поддерживали до 500 тыс. человек.

Всеобщая забастовка запланирована 18 октября в испанском автономном сообществе Каталония в связи с судебным вердиктом в отношении сторонников региона. Ожидается, что на улицы выйдут сотни тысяч человек.

Об этом: В ходе протестов в Каталонии полицейские задержали более 10 человек

В ходе протестных акций в Каталонии 17 октября сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство EFE.

По меньшей мере 19 человек были задержаны в четверг в ходе акций протеста в испанской Каталонии, которые завершились беспорядками. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает El País со ссылкой на Моссос д’Эсквадра — каталонскую автономную полицию.

Один из руководителей каталонской полиции (los Mossos), пожелавший остаться анонимным, в разговоре с испанским изданием ABC поставил каталонскому кризису ошеломительный диагноз.«Ошибаются те, кто думает, что происходящее в эти дни в Каталонии — это проблема правопорядка, потому что на самом деле это восстание», — сказал полицейский, имея в виду, прежде всего, ночь со вторника на среду (15 — 16 октября) в Барселоне.

Беспорядки, происходящие в Каталонии после приговора Верховного суда организаторам референдума о независимости, несовместимы с мирным отдыхом пенсионеров, пишет 17 октября, испанское издание El Mundo. Каталонский кризис разразился в наихудший момент из возможных: на той неделе, когда начали продаваться путевки Испанского института миграции и социального обслуживания (ИМСЕРСО)

Популярная у российских туристов Каталония может в ближайшее время недосчитаться многих гостей из РФ. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин , пишут 18 октября «Известия».

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пришел в бельгийскую прокуратуру и выступил против выдачи его Испании. Об этом сообщает 18 октября газета El Periodico.

Участники протестных акций в Барселоне перекрыли доступ в храм Святого Семейства, блокировав вход в здание. Об этом 18 октября сообщила администрация храма в своём официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

Один из пяти «маршей за свободу», въезд в Барселону по проспекту Меридиана.

Протестующие сторонники независимости Каталонии собрались на главной улице Барселоны Виа Лайетана и управления национальной полиции Испании. Об этом передает корреспондент ТАСС.

16:03 18.10.2019

Одной из причин сепаратистских настроений в Каталонии является то, что это один из наиболее богатых регионов Испании, откуда в Мадрид уходит довольно много налогов, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк.

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Об этом: Каталония может проиграть борьбу за независимость и даже лишиться автономии

16:29 18.10.2019 «Правила ясны. Те, кто нарушает закон, рано или поздно должны ответить за свои поступки», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес журналистам на саммите ЕС в Брюсселе. Читайте также: Премьер-министр Испании обещает наказать радикалов в Каталонии

16:51 18.10.2019 Матч между испанскими футбольными командами «Реал» и «Барселона» 26 октября отменен из-за опасности уличного насилия. Об этом: Матч «Барселоны» и «Реала» отменен из-за протестов в Каталонии

17:10 18.10.2019 Согласно заявлению офиса бывшего главы Каталонии, Пучдемон «в компании своих адвокатов добровольно предстал перед бельгийскими властями». Читайте подробнее: Пучдемон сдался властям Бельгии после нового запроса об экстрадиции

17:17 18.10.2019 Пять крупных маршей протеста направились в столицу Каталонии ещё в начале недели, после объявления приговора лидерам «сепаратистов» в Мадриде, и 18 октября должны собраться в центре Барселоны. Читайте подробнее: Барселона готовится принять «марш миллионов» со всей Каталонии

17:27 18.10.2019 Согласно заявлению суда, парламентский иммунитет Карлеса Пучдемона, избранного в Европарламент в мае 2019 года, «недействителен» — политик не принес присягу на конституции Испании. Читайте подробнее: Верховный суд Испании требует снять иммунитет с бывшего главы Каталонии

18:19 18.10.2019 По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, около половины из 5,5 миллионов избирателей Каталонии хотят, чтобы регион остался в составе Испании. Читайте подробнее: Санчес призвал власти Каталонии «прекратить игнорировать» половину граждан

18:21 18.10.2019 Манифестанты с Барселоне

18:39 18.10.2019 Протестующие строят баррикады

18:40 18.10.2019 Тысячи протестующих собрались в Барселоне

18:52 18.10.2019 Насилие, творившееся на улицах Барселоны в последние ночи, заставило каталонскую экономику скатиться к уровню октября 2017 года, когда вызов, брошенный Мадриду сторонниками независимости из Женералитета, породил такую нестабильность, что страны вроде Соединенного Королевства и США не советовали своим гражданам посещать Каталонию, а 5 тысяч предприятий предпочли перенести свои головные офисы в другие регионы. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает испанское издание El Mundo. Читайте также: СМИ: Протесты могут разрушить каталонскую экономику

18:57 18.10.2019 «В разрухе есть своя красота. Она связана с проявлением гражданского самосознания, — пишет сегодня, 18 октября, испанское издание El Pais о жизни охваченной протестами Барселоны. — Пара стариков — он в шортах, она в халате — спустились на улицу в тапочках в ночь со среды на четверг, чтобы поставить на место контейнеры, которые радикалы собрали кучей посреди проезжей части […] на узкой улочке, которая может превратиться в адскую мышеловку, если загорится. Им помогали другие люди. Никто ничего не говорил, не кричал, никого ни в чем не упрекал». Читайте также: El Pais: Мирная Барселона не сдается

19:01 18.10.2019 «Всеобщая забастовка и многолюдные манифестации. После новой ночи баррикад и столкновений с полицией сторонники каталонской независимости завершают в эту пятницу в Барселоне насыщенную неделю протестов против приговора девяти лидерам движения, — пишет сегодня, 18 октября, испанское издание El Mundo. — Последствия забастовки хорошо видны в Барселоне, самом туристическом городе Испании: в центре мало дорожного движения, общественный транспорт и школы работают по минимуму, легендарные достопримечательности закрыты». Читайте также: Забастовка в Каталонии обернулась перекрытием дорог во Францию и Андорру

19:17 18.10.2019 В столице Каталонии собрались протестующие со всего «мятежного» региона. Акция протеста пока проходит без столкновений с полицией. Подробности в материале: «Марш свободы» в центре Барселоны пока проходит мирно

19:19 18.10.2019 Барселона Spencer Means

19:42 18.10.2019 В Барселоне испанские силовики начали разгон участников акции протеста в центре города. Читайте подробнее: Испанские силовики начали разгон протестующих в Барселоне

20:09 18.10.2019 Группа Tsunami Democratic, которая имеет около 340 000 подписчиков на своем основном канале в Telegram, призывала к блокаде аэропорта Эль-Прат в Барселоне 14 октября и массовому неповиновению властям в ходе протестов 15 октября. Об этом: Власти Испании запретили телеграм-канал Tsunami Democratic

20:19 18.10.2019 По подсчетам полиции, в «марше свободы» приняли участие 525 тыс. человек. Основная часть протестов проходит мирно, однако несколько сотен демонстрантов на периферии марша уже начали «традиционные» столкновения со стражами порядка. Читайте подробнее: В центре Барселоны собрались 500 тыс. протестующих

20:26 18.10.2019 Группа из нескольких сотен человек забросала здание полиции яйцами, банками с краской и бутылками и вступила в столкновение со стражами порядка. Радикалы отделились от основного «марша свободы», который проходит мирно Читайте также: В Барселоне арестованы трое участников штурма здания полиции

21:07 18.10.2019 Аэропорт Барселоны Эль-Прат отменил 57 рейсов рейсов из-за массовых акций протеста в городе. Читайте подробнее: В аэропорту Барселоны снова отменяют рейсы из-за акций протеста

21:31 18.10.2019 Барселона Daniel Aguilar

21:38 18.10.2019 Согласно заявлению мэрии Барселоны, три дня беспорядков в центре города с 15 по 17 октября стоили не менее €1,5 млн ($1,67 млн). Об этом: Ущерб Барселоны от протестов превысил €1500000

21:40 18.10.2019 «Пять трехдневных маршей — из Жироны, Берги, Вика, Тарреги и Таррагоны — становившиеся все более многолюдными на пути в Барселону, завершились в эту пятницу на фоне генеральной забастовки колоссальной манифестацией, в которой приняли участие более полумиллиона человек, согласно данным Городской гвардии, — пишет сегодня, 18 октября, каталонское издание La Vanguardia.— Они пришли к парку Jardinets de Gràcia, требуя освободить лидеров движения за независимость, осужденных в понедельник». Читайте также: La Vanguardia: На улицы Барселоны вышли 525 тысяч человек

22:05 18.10.2019 Столкновения в Таррагоне

22:53 18.10.2019 Радикально настроенные демонстранты выходят на улицы с факелами

23:16 18.10.2019 Более 30 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Каталонии в день всеобщей забастовки. Об этом: Более 30 человек пострадали во время всеобщей забастовки в Каталонии

23:28 18.10.2019 Более 525 тыс. человек приняли участие в массовых манифестациях в Каталонии в день всеобщей забастовки. Об этом: В Каталонии более полумиллиона человек вышли на улицы

23:46 18.10.2019 В Барселоне зафиксированы случаи «чрезмерного применения силы» полицией, «включая неправомерное и необоснованное использование дубинок и других специальных средств против людей, которые не представляли опасности». Об этом: Amnesty International осуждает «чрезмерное применение силы» в Барселоне

00:02 Полиция Daniel Aguilar

01:31 На пятый день протестов на улицах Барселоны вновь произошли уличные беспорядки и столкновения протестующих с полицейскими, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что сторонники независимости Каталонии возводят баррикады в центре Барселоны, а также кидают камни в сотрудников полиции. С наступлением ночи группа протестующих, скрывавших лица масками, перегородила широкий бульвар возле полицейского участка, а затем начала жечь мусорные баки и бросать в полицейских камни, банки и бутылки. Полицейские в ответ открыли по демонстрантам огонь из травматического оружия и начали бросать дымовые гранаты и слезоточивый газ. Также в районе столкновений была замечена поливальная машина, которая больше тушила огонь, нежели работала по протестующим. Об этом: Пятый день протестов в Барселоне не обошелся без уличных беспорядков

03:34 В результате уличных беспорядков в день всеобщей забастовки в городах Каталонии пострадали 89 человек, сообщает газета El Pais. Сообщается, что за медицинской помощью в Каталонии обратились 89 человек, из них 60 — в Барселоне, где до сих пор продолжаются уличные беспорядки. Также в ходе беспорядков полиция задержала 31 человека. Читайте также: Почти 90 человек пострадали в ходе всеобщей забастовки в Каталонии

04:54 Машина скорой помощи. (сс) savoryexposure

13:18 «Движение за независимость создало в минувшую пятницу парадоксальную картину в Барселоне, — пишет сегодня, 19 октября, испанское издание El Mundo.— В то время как тысячи манифестантов утверждали, что они «мирные люди», требуя освободить осужденных лидеров движения и прося о праве на самоопределение, в сотне метров от них группы радикалов, состоявшие в том числе из сепаратистов, противостояли Национальной полиции возле ее штаб-квартиры на улице Лаетана с такой же яростью, как все последние дни». Читайте также: Пятая ночь беспорядков в Барселоне ожесточила сепаратистов и полицию

13:21 «Тяжелые случаи насилия, происходившие в Барселоне с вечера пятницы до утра субботы, не получили ответа со стороны председателя Женералитета или мэра Барселоны, — пишет сегодня, 19 октября, испанское издание El Pais.— Ни глава правительства Ким Торра, ни мэр Ада Колау не выступили с публичным обращением, чтобы проанализировать ситуацию с момента начала этих инцидентов в пятницу». Читайте также: Беспорядки в Испании: глава Каталонии и мэр Барселоны хранят молчание

13:23 «И.о. главы правительства Педро Санчес снова настаивает из Брюсселя на сдержанности и соразмерности как на принципах, которые, по его волюнтаристскому мнению, должны противостоять насилию повстанцев, захватившему улицы Барселоны, — пишет сегодня, 19 октября, испанское издание ABC.— Санчес цепляется за эту линию поведения, веря, что произойдет нечто, доказывающее его правоту, ведь его решения подразумевают простое созерцание насилия, неприемлемого в демократическом европейском государстве». Читайте также: ABC: Ситуацию в Каталонии усугубляет «паралич Санчеса»

14:14 Жители Барселоны встречали субботнее утро, 19 октября, на фоне пострадавших зданий и операций по наведению чистоты, развернутых по всему городу, чтобы ускорить возвращение каталонской столицы к нормальной жизни, пишет сегодня, 19 октября, испанское издание La Vanguardia. Пятый день протестов, включавший в себя масштабную мирную демонстрацию, в которой приняли участие более полумиллиона человек, и генеральную забастовку, был отравлен ночью хаоса и насилия — наиболее жестокого за все время выступлений против приговора организаторам референдума о независимости. Читайте также: Барселона приходит в себя после ночи беспорядков и подсчитывает убытки

14:17 Судья Мануэль Гарсия-Кастельон занялся изучением недавних действий «Демократического цунами» — одной из платформ, стоящих за протестами и беспорядками в Каталонии — на предмет терроризма и причинения ущерба. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает испанское издание ABC. Как уточнили источники, причастные к расследованию, речь идет об отдельном уголовном деле, заведенном на организацию по итогам событий, последовавших за обнародованием приговора лидерам каталонских сепаратистов. Читайте также: Суд обвиняет каталонское «Демократическое цунами» в терроризме

14:26 «Ким Торра — одинокий человек. Глава правительства в одиночестве вступил в зал заседаний вчера и вышел оттуда еще более одиноким, — пишет 18 октября, испанское издание La Vanguardia. — Его выступление перед парламентом должно было стать предложением политического ответа на приговор Верховного суда, но то, что он представил, оказалось настолько «личным» проектом, что даже партии правительства его не поддержали. Совсем наоборот». Читайте также: СМИ: Каталонский лидер остался в одиночестве, пообещав новый референдум