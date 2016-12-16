Катастрофа самолета EgyptAir над Средиземным морем
Причиной крушения лайнера EgyptAir над Средиземным морем был взрыв на борту
Следователи из Египта сообщили о следах взрывчатых веществ, обнаруженных на останках пассажиров лайнера EgyptAir, потерпевшего крушение над Средиземным морем в мае месяце, сообщает The New York Times 16 декабря. Египетская комиссия, занимающаяся расследованием трагедии, пришла к выводу, что к...
16 декабря 2016
Причина катастрофы лайнера EgyptAir над Средиземным морем до сих пор неясна
Французские следовали пока не смогли разобраться в причинах катастрофы лайнера EgyptAir над Средиземным морем, произошедшей в мае месяце, сообщает Reuters 16 декабря. «При отсутствии подробной информации об условиях и способах, которыми были взяты образцы со следами взрывчатых веществ… не...
16 декабря 2016
Французские криминалисты обнаружили следы тротила на обломках A320
Экспертам из французского института уголовных расследований удалось установить новые подробности катастрофы борта A320 компании EgyptAir, исчезнувшего в мае 2016 года над Средиземноморьем. На обломках авиалайнера были найдены следы тротила, происхождение которых установить пока не удалось, сообщает...
17 сентября 2016
Франция просит Египет ускорить расследование крушения А320
Глава МИДа Франции Жан-Марк Эро выразил в телефонной беседе со своем египетским коллегой Самехом Шукри нетерпение относительно процесса расследования обстоятельств крушения А-320 египетской авиакомпании EgyptAir, сообщает France Press. Согласно заявлению, распространенному дипломатическим...
4 августа 2016
У побережья Израиля найдены новые обломки египетского A320
Новые обломки разбившегося в мае самолёта A320 авиакомпании EgyptAir были найдены 7 июля у израильского побережья. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Уточняется, что обломки воздушного судна обнаружены в районе города...
8 июля 2016
Бортовые самописцы: Пилот египетского А320 пытался потушить пожар на борту
Один из пилотов авиалайнера А320 компании EgyptAir пытался потушить пожар на борту перед самым крушением, согласно данным бортового самописца, об этом сообщает The Independent. Как отметили в Следственном комитете расследований авиапроисшествий, данные, полученные с одного из черных ящиков...
5 июля 2016
Первые данные самописцев самолета EgyptAir: В салоне был дым
Эксперты комиссии по расследованию крушения лайнера компании EgyptAir, потерпевшего крушение над Средиземным морем, расшифровала информацию с черных ящиков, сообщает Reuters. Согласно первым данным одного из самописцев, в салоне незадолго до падения был дым — его зафиксировали датчики в туалете и...
30 июня 2016
Расследование катастрофы египетского А320: на борту произошло задымление
Египетские эксперты изучили обломки самолета авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение над Средиземным морем, передает ABC News. Они сообщают о «признаках повреждений из-за высокой температуры». Один из «черных ящиков» зарегистрировал дым на борту. А320, летевший 19 мая из Парижа в Каир, упал в...
29 июня 2016
Франция возбудила дело о крушении А320 авиакомпании EgyptAir
Власти Франции возбудили 27 июня дело о непреднамеренном убийстве пассажиров авиалайнера EgyptAir, в результате крушения которого погибло 66 человек, сообщает Associated Press. По словам пресс-секретаря прокуратуры Франции Агнес Тибо-Лекуивр, трагедия будет рассматриваться как авиапроисшествие, а...
28 июня 2016
Во Франции удалось восстановить карту памяти «чёрного ящика» самолёта A320
Французские специалисты смогли восстановить электронный носитель одного из двух бортовых самописцев самолета A320 авиакомпании EgyptAir, разбившегося в Средиземном море. Об этом сообщили в комиссии по расследованию катастрофы, передаёт РИА Новости. По данным комиссии, проведённые тесты показали...
28 июня 2016
Восстановлением «черных ящиков» египетского A320 займутся во Франции
Бортовые самописцы воздушного судна А320 авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение в Средиземном море 19 мая 2016 года, на следующей неделе отправят на восстановление во Францию. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщает министерство гражданской авиации АРЕ. По данным ведомства, специалисты из...
24 июня 2016
«Черные ящики» А320 почти готовы к расшифровке
Следственная комиссия воздушно-транспортных происшествий Египта закончит подготовку блоков памяти бортовых самописцев египетского А320 в ближайшие часы, заявили в комиссии. Об этом сообщает Reuters. По словам официальных лиц, ремонт будет завершен «в ближайшие часы», после чего будет ясно, удастся...
20 июня 2016
В Средиземном море найден второй «черный ящик» египетского А320
Экспертам, работающим на месте крушения египетского лайнера А320 в Средиземном море, удалось обнаружить 17 июня второй бортовой самописец, сообщает RTL. На нем находятся показатели полета авиалайнера. Эти сведения, как надеются эксперты, помогут установить причину крушения самолета. Напомним...
17 июня 2016
Следствие приступило к анализу переговоров экипажа египетского А320
Следователи Египта начали изучение записей переговоров кабины пилота египетского А320, разбившегося над Средиземным морем 19 мая, заявил член комиссии по расследованию обстоятельств трагедии, который пожелал остаться неназванным. Об этом сообщает Associated Press. Официальные лица отмечают, что...
17 июня 2016
Поисковое судно нашло в Средиземном море обломки лайнера A320
В Средиземном море поисковое судно John Lethbridge зафиксировало основные места расположения обломков лайнера A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение 19 мая, сообщает Reuters. Министерство гражданской авиации Египта со ссылкой на следственную комиссию страны заявило, что следователи уже...
16 июня 2016
Следствие: перед крушением самолет EgyptAir А320 сделал полный разворот
Пассажирский самолет EgyptAir А320, который 19 мая потерпел крушение над Средиземным морем, перед падением сделал разворот на 360 градусов в воздухе. Сообщило об этом в понедельник, 13 июня, L! fe.ru со ссылкой на заявление комиссии по расследованию авиакатастрофы. Согласно данным радаров, которые...
14 июня 2016
Истекает время, отведенное на поиски бортовых самописцев лайнера EgyptAir
Поиски «черных ящиков» разбившегося над Средиземноморьем пассажирского лайнера А320 авиалиний EgyptAir имеет смысл продолжать еще около пяти дней. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает АВС News со ссылкой на занимающихся расследованием катастрофы египетских экспертов. Проходящая в Средиземном...
13 июня 2016
В район поиска бортовых самописцев А320 отправили второе судно
Глава Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции Реми Жути заявил 9 июня, что второе судно для глубоководных поисковых работ присоединится 10 июня к поискам бортовых самописцев и обломков разбившегося над Средиземным морем А320 египетской авиакомпании EgyptAir...
9 июня 2016
СМИ: Зону поиска пропавшего А320 удалось сократить
Зона поисков бортовых самописцев пропавшего над Средиземным морем египетского лайнера была сужена с пяти до двух километров, после того как французское судно уловило сигнал одного из них, заявил 2 июня источник в следственной комиссии Египта. Об этом сообщает Reuters. Данный источник также опроверг...
2 июня 2016
Самолет EgyptAir подавал сигналы о неисправностях за день до крушения
У самолета А320 авиакомпании EgyptAir, который 19 мая рухнул в Средиземное море, были зафиксированы неполадки еще за сутки до трагедии, однако экипаж воздушного судна не сообщил о них перед своим последним полетом. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники...
2 июня 2016