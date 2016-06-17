Каир, 17 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Экспертам, работающим на месте крушения египетского лайнера А320 в Средиземном море, удалось обнаружить 17 июня второй бортовой самописец, сообщает RTL.

talks.su Черный ящик самолета

На нем находятся показатели полета авиалайнера. Эти сведения, как надеются эксперты, помогут установить причину крушения самолета.

Напомним, первый самописец пропавшего над Средиземным морем самолетом был обнаружен 16 июня у северного побережья Египта в поврежденном состоянии. На нем содержится запись переговоров членов экипажа.

Пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir вылетел из Парижа в Каир 19 мая. Через 15 минут до намеченной посадки диспетчеры потеряли связь с бортом. Позже стало известно, что самолет упал в Средиземное море. Причина катастрофы до сих пор не установлена. Среди версий рассматривается взрыв на борту. Перед падением приборы зафиксировали резкое повышение температуры в кабине пилотов, что косвенно может свидетельствовать о взрыве.