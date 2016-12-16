Каир, 16 декабря, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Следователи из Египта сообщили о следах взрывчатых веществ, обнаруженных на останках пассажиров лайнера EgyptAir, потерпевшего крушение над Средиземным морем в мае месяце, сообщает The New York Times 16 декабря.

Yimg.com EgyptAir

Египетская комиссия, занимающаяся расследованием трагедии, пришла к выводу, что к крушению мог привести взрыв, произошедший на борту самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня следователи из Франции заявили о продолжении расследования, так как у французской стороны пока недостаточно доказательств, которые могли бы говорить о взрыве.

Лайнер А320 египетских авиалиний EgyptAir выполнял рейс MS804 из Парижа в Каир 19 мая 2016 года. Самолет находился над восточной частью Средиземного моря, когда он неожиданно исчез с экранов радаров. В результате крушения погибли все 66 человек, находившиеся на борту.