Каир, 5 июля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Один из пилотов авиалайнера А320 компании EgyptAir пытался потушить пожар на борту перед самым крушением, согласно данным бортового самописца, об этом сообщает The Independent.

desktopwallpapers.org.ua След самолета в небе

Как отметили в Следственном комитете расследований авиапроисшествий, данные, полученные с одного из черных ящиков разбившегося самолета, подтверждают предположения о том, что на борту рейса MS804 было задымление.

В ведомстве также заявили, что на найденных обломках присутствуют признаки воздействия высокой температуры, а также «густого черного дыма».

Причина катастрофы по-прежнему не установлена. Власти Франции возбудили дело о непреднамеренном убийстве, ссылаясь на то, что нет свидетельств того, что к трагедии причастны террористы.

Напомним, 19 мая авиалайнер египетской авиакомпании EgyptAir, который совершал рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров над Средиземным морем. На его борту находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.