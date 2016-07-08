Тель-Авив, Израиль, 8 июля, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Новые обломки разбившегося в мае самолёта A320 авиакомпании EgyptAir были найдены 7 июля у израильского побережья. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

topwar.ru Обломки самолёта

Уточняется, что обломки воздушного судна обнаружены в районе города Нетания к северу от Тель-Авива. Израильские власти сообщили, что все найденные фрагменты будут переданы на экспертизу в Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров.

Официальная версия крушения самолёта до настоящего времени не озвучена. В конце июня прокуратура Франции возбудило дело о непреднамеренном убийстве пассажиров, сославшись на отсутствие свидетельств того, что к трагедии причастны террористы.