Париж, 17 сентября, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Экспертам из французского института уголовных расследований удалось установить новые подробности катастрофы борта A320 компании EgyptAir, исчезнувшего в мае 2016 года над Средиземноморьем. На обломках авиалайнера были найдены следы тротила, происхождение которых установить пока не удалось, сообщает в пятницу, 16 сентября, французская Le Figaro.

esp.md Бикфордов шнур

Обнаружив следы взрывчатого вещества, французские эксперты намерены были провести более тщательное исследование для того, чтобы установить происхождение тротила на обломках лайнера. Однако криминалисты не смогли продолжить начатую ими работу из-за противодействия судебных властей Египта, запретивших детальное изучение обнаруженных деталей самолета.

По данным источника, комиссия по расследованию катастрофы в Египте планировала написать совместный с французской стороной доклад о наличии взрывчатых веществ на обломках, однако в Париже делать это отказались. По мнению французских экспертов, пока еще рано делать какие-либо выводы, поскольку остается неясным происхождение обнаруженного тротила.

Напомним, лайнер А320 египетских авиалиний EgyptAir выполнял рейс MS804 из Парижа в Каир 19 мая 2016 года. Самолет находился над восточной частью Средиземного моря, когда он неожиданно исчез с экранов радаров. В результате крушения погибли все 66 человек, находившиеся на борту.