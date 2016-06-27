Париж, 28 июня, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Французские специалисты смогли восстановить электронный носитель одного из двух бортовых самописцев самолета A320 авиакомпании EgyptAir, разбившегося в Средиземном море. Об этом сообщили в комиссии по расследованию катастрофы, передаёт РИА Новости.

eluniversal.com.co «Чёрный ящик» от самолёта А320

По данным комиссии, проведённые тесты показали, что «устройство содержит информацию с данными о параметрах полёта самолёта». Уточняется, что ремонт карты памяти второго «чёрного ящика», на котором должны содержаться данные переговоров в кабине пилотов, будет произведён во вторник, 28 июня.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров. Официальных версий крушения самолёта на данный момент не озвучено.