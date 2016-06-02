Каир, 2 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Зона поисков бортовых самописцев пропавшего над Средиземным морем египетского лайнера была сужена с пяти до двух километров, после того как французское судно уловило сигнал одного из них, заявил 2 июня источник в следственной комиссии Египта. Об этом сообщает Reuters.

Mehmet Mustafa Celik Самолёт А320

Данный источник также опроверг информацию, распространенную во французских СМИ, согласно которой пассажирский самолет посылал экстренные сигналы за сутки до трагедии.

Напомним, о неполадках на борту египетского А320, который пропал с экранов радаров в ночь на 19 мая над Средиземным морем с 66 пассажирами и членами экипажа, сообщила французская газета Le Parisien.

По данным французских журналистов, нештатная работа лайнера была зарегистрирована при вылете из Эритреи, Туниса и Египта. Всего, как сообщается, в день до катастрофы воздушное судно совершило шесть перелётов средней дальности.

Днем ранее, 1 июня стало известно о том, что французскому судну, предназначенному для глубоководных поисковых работ, удалось вновь получить сигнал, предположительно исходящий от «черных ящиков» пассажирского лайнера.