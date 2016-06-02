СМИ: Зону поиска пропавшего А320 удалось сократить
Каир, 2 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Зона поисков бортовых самописцев пропавшего над Средиземным морем египетского лайнера была сужена с пяти до двух километров, после того как французское судно уловило сигнал одного из них, заявил 2 июня источник в следственной комиссии Египта. Об этом сообщает Reuters.
Данный источник также опроверг информацию, распространенную во французских СМИ, согласно которой пассажирский самолет посылал экстренные сигналы за сутки до трагедии.
Напомним, о неполадках на борту египетского А320, который пропал с экранов радаров в ночь на 19 мая над Средиземным морем с 66 пассажирами и членами экипажа, сообщила французская газета Le Parisien.
По данным французских журналистов, нештатная работа лайнера была зарегистрирована при вылете из Эритреи, Туниса и Египта. Всего, как сообщается, в день до катастрофы воздушное судно совершило шесть перелётов средней дальности.
Днем ранее, 1 июня стало известно о том, что французскому судну, предназначенному для глубоководных поисковых работ, удалось вновь получить сигнал, предположительно исходящий от «черных ящиков» пассажирского лайнера.