Париж, 16 декабря, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Французские следовали пока не смогли разобраться в причинах катастрофы лайнера EgyptAir над Средиземным морем, произошедшей в мае месяце, сообщает Reuters 16 декабря.

Aero Pixels Самолет авиакомпании EgyptAir

«При отсутствии подробной информации об условиях и способах, которыми были взяты образцы со следами взрывчатых веществ… не представляется возможным сделать выводы о причинах аварии», — говорится в свежем заявлении французской комиссии, расследующей авиакатастрофу.

Следователи сообщили, что, несмотря на настойчивое требование французской стороны, власти Египта отказываются выдать обломки самолета, на которых были обнаружены следы тротила.

Как передавало ИА REGNUM, лайнер А320 египетских авиалиний EgyptAir выполнял рейс MS804 из Парижа в Каир 19 мая 2016 года. Самолет находился над восточной частью Средиземного моря, когда он неожиданно исчез с экранов радаров. В результате крушения погибли все 66 человек, находившиеся на борту.