Каир, 17 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум.



shotput Изучение материалов

Следователи Египта начали изучение записей переговоров кабины пилота египетского А320, разбившегося над Средиземным морем 19 мая, заявил член комиссии по расследованию обстоятельств трагедии, который пожелал остаться неназванным. Об этом сообщает Associated Press.

Официальные лица отмечают, что «черный ящик» — один из двух установленных на борту — был сильно поврежден, однако работники судна, занимающегося поисками места крушения, смогли безопасно извлечь блок памяти самописца.

Напомним, авиалайнер А320 египетской авиакомпании EgyptAir пропал с экранов радаров в ночь на 19 мая. На его борту находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа. Самолет совершал рейс Париж — Каир. Позднее было установлено, что он разбился между греческим островом Крит и побережьем Египта.