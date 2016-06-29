Каир, 29 июня, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Египетские эксперты изучили обломки самолета авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение над Средиземным морем, передает ABC News. Они сообщают о «признаках повреждений из-за высокой температуры». Один из «черных ящиков» зарегистрировал дым на борту.

moheet.com Самолёт А320 авиакомпании EgyptAir

А320, летевший 19 мая из Парижа в Каир, упал в Средиземном море по причинам, которые остаются неизвестными. Пилоты не подавали сигналов бедствия, и ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность за случившееся.

Египетский следственный комитет отметил, что восстановленный бортовой самописец показывает, что задымление образовалось в уборной и бортовом оборудовании.

Второй черный ящик, установленный в кабине пилотов, поврежден и ремонтируется в Париже. Обломки самолета подняли со дна Средиземного моря в начале июня.