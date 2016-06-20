Каир, 20 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Следственная комиссия воздушно-транспортных происшествий Египта закончит подготовку блоков памяти бортовых самописцев египетского А320 в ближайшие часы, заявили в комиссии. Об этом сообщает Reuters.

Daderot «Чёрный ящик»

По словам официальных лиц, ремонт будет завершен «в ближайшие часы», после чего будет ясно, удастся ли легко расшифровать данные «черных ящиков».

Напомним, авиалайнер А320 египетской авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс Париж — Каир, потерпел крушение над Средиземным морем 19 мая. На его борту находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.

Спустя почти месяц поисковых работ экспертам удалось обнаружить оба «черных ящикаа» самолета. Один из них, на котором регистрировались переговоры экипажа, был значительно поврежден.