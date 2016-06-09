Париж, 9 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Глава Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции Реми Жути заявил 9 июня, что второе судно для глубоководных поисковых работ присоединится 10 июня к поискам бортовых самописцев и обломков разбившегося над Средиземным морем А320 египетской авиакомпании EgyptAir, сообщает Reuters.

kremlin.ru «Чёрный ящик»

По его словам, первое судно, прибывшее район поисков для обнаружения сигнала от черных ящиков, по-прежнему получает сигналы от одного из «черных ящиков». Оно принадлежит компании Alseamar и предназначено специально для поиска сигналов на больших глубинах.

Второе судно, принадлежащее французской компании Deep Ocean Search, движется в район крушения от побережья Ирландии.

Напомним, египетский А320 авиакомпании EgyptAir пропал с экранов радаров в ночь на 19 мая над Средиземным морем. На его борту находилось 66 человек, из которых десять — члены экипажа.