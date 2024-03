Илларион Гирс

Автор

Родился в Риге в 1981 г., с отличием окончил Балтийский Русский Институт и Рижскую Высшую Школу Права. Юрист по профессии, обладает степенью магистра международного и европейского права. Последовательный противник этнократии в Прибалтике. В прошлом латвийский общественно-политический деятель правозащитного толка. Один из наиболее видных деятелей в поддержку референдума 2012 г. за признание в Латвии русского языка вторым государственным и движения за референдум о восстановлении в Латвии гражданского равноправия. Подвергался в Латвии политически мотивированному уголовному преследованию, в защиту от которого получил убежище в России. В 2017 г. вернулся к коммерческой юридической практике при полном отходе от общественно-политических дел за одним лишь исключением в виде публицистики. Illarion Girs. Publicist. Born 1981 in Riga, graduated with merit from Baltic Russian Institute and Riga Graduate School of Law. Professional lawyer, master of International and European Law (LLM). Persistent objector to ethnocracy in the Baltics. Formerly a Latvian politician and human rights activist. One of the most notable activists in support for 2012 referendum for promotion of Russian language to be the second state language of Latvia and movement in favour of holding a referendum on restoration of civil equality in Latvia. He was persecuted in Latvia and safeguarded in asylum granted by Russia. In 2017 he did return to commercial law practice along with a full quit from political affairs with the only reservation for publicistic.