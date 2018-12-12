Задержание полицией журналиста Ивана Голунова и молниеносно последовавшее затем нелепое обвинение в наркоторговле подрывает основы правопорядка в России. Это покушение на Россию, и оно должно быть отбито таким образом, чтобы такого больше не повторялось.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Надо констатировать, что имеющаяся в открытом доступе информация об обстоятельствах задержания Голунова, о проведении вслед за тем обыска у него на квартире наряду с содержанием предъявленного ему обвинения — всё это даёт достаточные основания подозревать, что дело против Голунова заказное. И именно как заказное, как очередной стыд и позор современной России, оно было воспринято существенной частью российской общественности — причём в таком восприятии и протестной солидарности сошлись воедино люди очень разных взглядов.

К сожалению, сломать человеку жизнь преследованием по ложному уголовному делу в России является услугой всё ещё из разряда доступных. Журналистские расследования Голунова касались таких эпизодов и таких фигурантов, что могут себе позволить заказать и оплатить расправу любого рода. Вскрытые журналистом масштабы и характер обогащения этих людей не позволяют предполагать за ними каких-либо морально-этических ограничений в попытках устранения своего изобличителя.

В деле Голунова просматривается явная параллель с делом зампреда незарегистрированной политической партии «Другая Россия» Александра Аверина, который сидит в тюрьме по крайне сомнительному обвинению в незаконном наличии при себе огнестрельного оружия. В деле Голунова, как и в случае с Авериным, есть достаточные основания предполагать, что «оборотни в погонах» подбросили ему нечто, что подводит под уголовную статью.

Иное дело, что случаем Аверина журналисты в массе своей не заинтересовались. Не возникло у журналистов вопросов по делу Аверина ни к Дмитрию Пескову, ни к Владимиру Путину. А следовало бы.

Vasily.maximov Иван Голунов

Разумеется, дела Голунова и Аверина куда более значимы для России, чем казус того же Майкла Калви, американского дельца, который находится под домашним арестом в своём роскошном московском особняке и который, судя по информации из открытых источников, вполне заслуживает отсылки к библейской заповеди «не укради». Во всяком случае, защитный ресурс, имеющийся в распоряжении миллионера Калви, исключает предъявление ему нелепых обвинений и такого лихого обращения, коего удостоились принципиальные русские ребята Голунов и Аверин.

К сожалению, актуальным риском для любого оппозиционного журналиста или общественно-политического деятеля, да и для большинства малых и средних предпринимателей в России, является фабрикация уголовного дела. Подкинут что-нибудь преступное и закроют на годы.

Пора избавить граждан России от страха перед подставой и подлогом со стороны правоохранительных органов, а добросовестных сотрудников полиции и прокуратуры — от тени, которую отбрасывают на них их нечистоплотные коллеги. Но у нас тень не знает своего места, и это сдерживает развитие России сильнее, чем санкции враждебного нам Запада.

Возможность оправдательных приговоров в России ужасающе мала, в судах преобладает явный обвинительный уклон. Выходит так, что уже сам факт заведения уголовного дела, за редким исключением, влечёт за собой судимость и клеймо уголовника, с которым, опять же за редким исключением, жизнь человека идёт под откос.

Диванная позиция — дескать, суд разберётся — в России, увы, не обнадёживает. Поэтому в случае заведомо ложных уголовных дел тревогу надо бить незамедлительно.

Только мгновенная правозащитная реакция журналистского сообщества России и даёт надежду в деле Голунова. Не надо быть юристом, чтобы, ознакомившись с текстом предъявленного Голунову обвинения, увидеть, что уровень его голословности зашкаливает.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

В материалах дела говорится, что в неустановленное время, в неустановленном месте Голунов купил у неустановленного следствием лица пять свертков с наркотиками с целью дальнейшей перепродажи. «Однако довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан», — утверждает следствие, демонстрируя верх остроумия и проницательности совершенно в духе кафкианского «Процесса».

Такое заведомо ложное уголовное преследование кого бы то ни было — лютое зло. Это зло ломает судьбу человека и калечит судьбу всего народа, подрывая веру в справедливость, без которой нет и не может быть России.

В наших общих интересах, в интересах всей России и верховной власти особенно обеспечить образцово-показательный ход расследования уголовного дела Ивана Голунова. Следует тщательно проработать все законные основания возможного прекращения начатого против журналиста уголовного дела и выплаты должной компенсации причинённого ему уже физического и морального ущерба.

Также в интересах России проведение образцово-показательной проверки обстоятельств возникновения данного сомнительного уголовного дела и его негуманного хода с тем, чтобы все виновные, а их не может не быть, понесли заслуженное наказание.

Нет худа без добра. В данном случае добром является то, что журналистские расследования Ивана Голунова благодаря случившемуся стали настолько заметными, что прокуратура наконец-то должна отработать и по ним. А там, кажется, вполне достаточно для некоторых громких отставок и заведения настоящих уголовных дел высокого общественного значения.

P. S. Отравляющее действие дела Голунова, кажется, оборачивается для России оздоровлением. Случилось небывалое. За неделю ситуация в корне изменилась. Вместо привычного для россиян упорства государственной системы в допущенной ею ошибке, вместо отрицания зла внутри себя, власть молниеносно откликнулась на призыв общественности актом очищения, во всяком случае, началом должного очищения. Снято изначально сомнительное обвинение, уволены двое ответственных генералов, а непосредственно причастные к задержанию журналиста полицейские отстранены от службы на время проверки их действий. Это обнадёживает. Есть основания надеяться, что накажут не только исполнителей, но заказчикам произвола не уйти от ответственности. Казус Голунова не просто вопиющий частный случай. Очень вероятно, причиной посягательства на свободу журналиста послужила его профессиональная деятельность, поэтому прокуратура обязана отработать по всем темам его журналистских расследований. Будет ли это сделано, покажет нам, чем на самом деле обусловлена внешне образцово-показательная реакция верховной власти: одним лишь стремлением спасти лицо или всё же стремлением сделать Россию лучше, по-настоящему оздоровить её. Общественно значимых вопросов по данной истории меньше не становится, они становятся другими, и отнюдь не менее серьёзными, чем изначальные. Но знак вопроса — флаг свободы, и это хорошо, что флаг этот в России поднимается всё выше и выше. Продолжение следует…