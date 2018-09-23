Мале, 24 сентября, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Мальдивы, день очередных президентских выборов. И настоящий выбор между принципиально разными силами у них действительно есть.

Илларион Гирс / Illarion Girs Резиденция президента Мальдив

Правление нынешнего президента островов жёсткое, но, к моему удивлению, не без чувства меры — удивительно, но факт — оппозиция к выборам допущена, идут единым блоком 4 в 1, её предвыборная агитация на виду рядом с правящими (розовые). Оппозиционные лидеры в большинстве своём либо в тюрьме, либо в бегах, но они в борьбе. При этом ставки высоки, а теневые игроки сильны. Поражение ныне правящей силы не исключено, нынешнему президенту и его сподручным оно грозит тюрьмой. Китай и Саудовская Аравия в тени на стороне нынешнего президента, Индия же на стороне объединённой оппозиции.

Есть тут США и ЕС, но едва ли заметно и малопонятно. Кого тут точно нет, так это России. Если голоса за объединённую под жёлтым флагом оппозиции перевесят голоса в пользу нынешнего президента (розовые флажки), то такой выбор отстоять мальдивцам будет, скорее всего, непросто.