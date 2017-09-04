Кровопролитие в Мьянме (прежнее название: Бирма) взволновало многих в России. Особенно встревожились наши соотечественники-мусульмане, что и понятно, поскольку из Мьянмы идёт девятый вал информации о зверствах по отношению к мусульманам-рохинджа, переселенцам из мусульманской Бангладеш в буддистскую Мьянму.

Очень близко к сердцу принял беды рохинджа глава Чечни Рамзан Кадыров. Так близко, что даже выразил готовность выступить против позиции России, которая не торопится назначать виновных в конфликте. Далее состоялась якобы стихийная акция протеста тысяч мусульман у посольства Мьянмы в Москве. А затем в Грозном, по сообщениям МВД Чечни, протестный митинг собрал более миллиона наших соотечественников…

Столь энергичную реакцию трудно не заметить. И сведись она к выражению сочувствия жертвам конфликта, причём с обеих сторон, и требованию прекратить зверства, её можно было бы приветствовать безоговорочно. Однако зверства огульно приписываются буддистам, а не тем нелюдям, что их совершают, а это уже не только несправедливо, но и крайне опасно, в частности, для внутреннего мира в России, в состав населения которой входят не только мусульмане, но и буддисты.

Врождённым пороком разворачивающегося и усиливающегося на наших глазах движения в защиту рохинджа является нежелание защитников видеть, что в Мьянме проливается кровь не только мусульман, но и буддистов, что насилие и зверства осуществляются обеими сторонами конфликта. Между тем в соцсетях дошло уже до призывов к мести буддистам со стороны мусульман, то есть дело идёт уже не только к межрелигиозной розни, но к межрелигиозной ненависти. И это при том, что причина конфликта не столько в столкновении религий, а в неприятии гражданами Мьянмы беженцев из Бангладеш, хотя последние и исповедуют ислам более радикального толка, чем тот, последователями которого выступает исторически сложившееся мусульманское сообщество Мьянмы. Как бы то ни было, насилие и жестокость неприемлемы. Ответственных следует искать по вине, а не по вероисповеданию.

Упрекать руководство России за отсутствие скорой и однозначной позиции по части виноватых в бедах рохинджа на территории Мьянмы сейчас едва ли уместно. Разделились в этом вопросе и российские мусульмане. Помимо реакции чеченского лидера и массового отклика на неё со стороны жителей республики, обращает на себя внимание позиция Муфтията Республики Дагестан: «…Муфтият республики также призывает жителей не делать каких-то выводов, исходя лишь из информационного потока в социальных сетях и отдельно взятых заявлений, в силу недостоверности распространяемой информации. [.] Сегодня в Бирме почти такое же положение, как было в Чечне перед войной. Радикалы хотят отделиться, убивают полицейских и военных, провоцируют на ответные действия местные органы власти». Учитывая вышеупомянутое, должно быть понятным, что в данной ситуации Россия не может занять резкую позицию, как этого от неё хотели бы в Чечне.

Возлагать вину за зверства в Мьянме на буддизм как таковой в силу соответствующего вероисповедания их виновников так же недопустимо, как и объявлять исламскую религию виновницей преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в силу того, что это зло совершается с кличем «Аллах акбар!». Рамзан Кадыров абсолютно справедливо настаивал на вредоносности раскрытия аббревиатуры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку это чернит мусульманство. Напомню, предлагалась сущностно верная альтернатива — Иблисское государство. По той же самой причине нельзя виновных в бедах рохинджа называть буддистами.

Сегодня на планете нет религии более, чем ислам, омрачённой тенью насилия и бесчеловечности своих приверженцев. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочая, прочая за это в ответе. В то же время буддизм, если судить об этой мировой религии по делам буддистов, представляется наиболее миролюбивым религиозным движением. Об этом тоже следует помнить. Но для зверств и тех, кто их совершает, нет и не может быть оправданий, нет их на Земле, нет их и у Бога.