Центр принятия решений в современном международно-правовом поле расположен на Западе. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Комитет по правам человека, Международный суд правосудия ООН, Международный уголовный суд и другие международные учреждения глобального действия с правом принятия более или менее обязывающих решений находятся в Нью-Йорке, Женеве и Гааге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Международное право имени США

Вопреки изначальным предположениям, эта география не обеспечивает нейтральности. Расположенные в странах Запада международные учреждения работают в режиме особого благоприятствования государствам-членам этого клуба «бремени белого человека». Этому отчасти способствует и то, что в евротлантическом пространстве сосредоточены ещё и центры международно-правовой компетенции в виде соответствующих конференций и конкурсов по международному праву.

Во многом в силу подобным образом устроенной и настроенной оптики преобладающая на Западе позиция по вопросам международного права многими в мире воспринимается чуть ли не мировым идеалом. Как ни странно, исходящее от Запада безнаказанное кровопролитие в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине и других странах до сих пор не привело к его (идеала) полной и окончательной дискредитации.

Евроантлантическое высокомерие по отношению к прочему свету не в последнюю очередь обусловлено отсутствием международно-правовых центров компетенции за пределами Запада. В реальной политике пагубная однополярность мира убывает по мере восстановления России в статусе мировой державы и обретения такого статуса Китаем и Индией. Этому закономерному процессу следует содействовать, создавая центры международно-правовой компетенции в Евразийском пространстве, а именно созывать актуальные международно-правовые конференции и устраивать соответствующие конкурсы в точках роста многополярного мира — в Москве, Пекине и Дели.

Возьмём, например, так называемый «Кубок Джессопа», ежегодный cудебно смоделированный конкурс по международному праву им. Ф. Джессопа (Philip C. Jessup International Law moot Court Competition). Как утверждается на домашней странице Юридического факультета МГУ, это «крупнейшее и самое престижное соревнование по международному праву для студентов юридических вузов».

К сожалению, данная оценка верна и можно добавить, что альтернативы Кубку Джессопа пока не создано. Имея личный опыт участия в международных раундах Кубка Джессопа, знаю об этом непонаслышке. Учреждённый в США более полувека тому назад Кубок Джессопа представляет собой соревнование между командами юридических факультетов, в ходе которого студенты представляют интересы вымышленных государств по вымышленному делу перед имитированным Международным судом правосудия ООН. И если судебный процесс является имитацией, а представляемые командами государства выдумкой, то сам казус дела основывается на актуальной правовой проблематике.

Приведу пару объективных показателей масштаба мероприятия. В состязании участвуют более 500 ВУЗов из более чем 80 стран мира. Кубок разыгрывается ежегодно, весь процесс проходит исключительно на английском языке; предварительно в каждой стране-участнице проводятся внутренние национальные раунды для отбора представителей к участию в раундах международных, которые проходят в Вашингтоне (США). Учредителем и распорядителем Кубка Джессопа является Международная ассоциация студентов-юристов (ILSA). Однако международность этой организации весьма условна: она базируется в США и действует под сулящим монополию девизом: «Будущее международного права».

Причастность к Кубку Джессопа часто, и едва ли случайно, совпадает с пониманием международного права в интересах государства-учредителя Кубка Джессопа, т. е. США. Проявлением этого служит, например, статья Марии Исаевой «Имеет ли «Российское право» международное академическое будущее?» (в ориг. на анг. — Does «Russian international law» have andinternational academic future?), опубликованная 21 сентября2015 года в Блоге Европейского Журнала Международного Права (Blog of the European Journal of International Law). Автор статьи является управляющим партнёром располагающейся в Москве юридической конторы с английским названием «Threefold Legal Advisors», выступающей совместно с одной из виднейших американских юридических фирм «White & Case» организатором и спонсором российского отборочного этапа к участию в международных раундах Кубка Джессопа.

Приведу наиболее характерные выдержки из её статьи — дела идут, контора пишет: «С текущим агрессивным откатом российского правительства к советской иностранной политике постсоветская доктрина международного права снова в центре внимания и требует, как кажется, достаточного комментария. [.] На различных академических мероприятиях российские учёные доказали свою неспособность — или даже нежелание — вступать в какие-либо правовые дискуссии по существу выдвинутых доводов (подразумеваются доводы России о правомерности возвращения Крыма — И. Г). [.] В своих доводах российские учёные склонны пренебрегать — или удобно «забывать» — запрет на внешнее вмешательство и применение военной силы третьих стран в процессе правомерного самоопределения. [.] Открытым остаётся вопрос: проявляет ли такой подход недостаток интеллектуальной честности или заявленные позиции основаны на неком всецело отличном понимании международного права, по которому Россия всегда права (или одно и другое). [.] Отсутствие независимого академического мнения представляется всепроигрышной стратегией учёного сообщества России и это не только международно, но и внутри самой России». При этом М. Исаева утверждает, что международно-правовая позиция России может корениться в том, что Россия видите ли, не является носителем «родного языка международного права», что имеет место быть «нехватка знаний английского языка у «носителей стандарта» российской доктрины международного права». В заключение статьи автор утверждает, что «российское сообщество учёных системно имеет мало шансов соответствовать международным стандартам академической конкуренции».

Нужно ли России и её партнёрам по Евразийскому союзу, ШОС или БРИКС, чтобы профессионально-образовательные игры по международному праву оставались монополией США? Понятное дело — нет. На мой взгляд, создание евразийской альтернативы дело вполне подъёмное и к тому же очень быстро подъёмное. Нужна лишь сопутствующая политическая воля.

Велосипед здесь изобретать не надо. Можно взять наработки Запада в проведении Кубка Джессопа и сделать их лучше, как мы это умеем. Не надо копировать. Нам нужен качественно более продвинутый аналог. Качественное отличие евразийской альтернативы могло бы заключаться в том, что состязательно выступая передимитируемым Международным судом правосудия ООН, команды представляли бы интересы не вымышленных государств по вымышленному международно-правовому конфликту, а государств реальных и по реальному конфликту.

Например, первым делом можно устроить разбирательство по вопросу правомерности вторжения США, Великобритании и их союзников в Ирак. Если такое разбирательство в действительности в Международном суде ООН пока невозможно, то провести его на высоком академическом уровне вполне реально. Тем более, что мировое сообщество в большинстве своём остро нуждается в глубоком осознании и соответствующей международно-правовой оценке этой и подобных ей акций принудительной «демократизации» под евроатлантические нужды.

Евразийский кубок международного публичного права — таким может быть рабочее название идеи евразийской альтернативы Кубку Джессопа. Мероприятия такого типа не только основательно повышают образовательно-профессиональный уровень студентов-участников и их наставников, а также их судей, но являются и отличной лабораторией для выработки новых международно-правовых решений. Подобные состязания — отличная площадка для выявления перспективных кадров и налаживания связей.

Идея создания Евразийского кубка международного публичного права представлена данной статьёй в качестве открытого призыва поддержать её воплощение. Детали остаются предметом отдельного обсуждения, заинтересованные к участию в том могут обращаться по электронной почте: illarion@regnum.ru