Андрей Сафонов

Автор

Родился в 1960 году в Каунасе, где и жил до конца 1992 года. Окончил местный политех, ныне – KTU (в смысле – технологический университет). Инженер-системотехник, занимался разработкой микропроцессорных систем распознавания образов, по военной тематике. Аспирантуру закончить не успел: началась "перестройка", позвали в КГБ (второй оконченный вуз ныне называется Академия ФСБ). Склонность к системному анализу позволила достичь результатов, но было уже поздно: организация кончилась, а новой работы не предложили. Пришлось отступать на неподготовленные позиции, где работал в частных и государственных силовых структурах. В частности – в ФСНП, после ликвидации которой решил третий раз в ту же реку не входить. Работал в банковских и прочих структурах, специализация – аналитика, в том числе – политическая… Люблю большие массивы информации, причём - любой. На пересечении множеств и работаю.