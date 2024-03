Глава Калининградской области Антон Алиханов, говоря о ситуации с ограничением транзита грузов через Литву, заявил, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться от другой стороны, сообщает 6 июля 2022 ИА REGNUM. Мнение читателей как по возникшей проблеме транзита «из России в Россию», так и об отношениях с Литвой в частности, является крайне важным и показательным не только для нашего Агентства, ещё два года назад опубликовавшего данные проведенного опроса с участием более чем 32 тысяч респондентов. Сложившаяся ситуация с «калининградским транзитом» привлекла внимание и весьма авторитетных телеграм-каналов, проведших собственные импровизированные социологические исследования в поисках ответа на вопрос: что делать с литовским «тампоном» на его пути?

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Прежде всего, рассмотрим и сопоставим результаты двух наиболее репрезентативных опросов, проведенных телеграм-каналами «BRIEF» (224,5 тыс. подписчиков) и «Политджойстик — опросы» (дочерний канал ТК «Политджойстик», со 144,4 тыс. подписчиков).

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опроса телеграм-канала BRIEF «Какой вы ожидаете ответ России на решение Литвы ограничить транзит грузов в Калининградскую область?», %

В опросе телеграм-канала BRIEF, стартовавшего 20.06.2022, приняло участие 39 тыс. респондентов. На 6 июня число просмотров результатов исследования составило 155,4 тысячи, что сопоставимо с количеством подписчиков канала (224,5 тысячи). То есть информация представляется в высшей степени достоверной.

То же относится и к результатам опроса, проведенного телеграм-каналом «Политджойстик» через дочерний ТК «Политджойстик — опросы», результаты которого приведены ниже. Следует оговориться, что распределение долей мнений нормализовано по количеству мнений, а не респондентов: опрос допускал два ответа одновременно. Чем воспользовались, как показывают расчёты, не все участники опроса. И общая сумма долей мнений превышала 100%: а именно — 147%, если просуммировать в исходном варианте.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение мнений по результатам опроса телеграм-канала «Политджойстик — опросы» «Как мы должны ответить Литве за блокаду Калининграда?», %

В опросе телеграм-канала «Политджойстик», стартовавшем 21 июня 2022 года, приняло участие 20,6 тыс. респондентов, высказавших 30,7 тыс. мнений. Результаты опроса уже просмотрело 50 тысяч пользователей сети Telegram при наличии более 144 тыс. подписчиков у самого канала. То есть информация достоверна и представительна, то есть весьма репрезентативна.

При разном звучании отдельных пунктов опросов упомянутых выше каналов следует отметить практически полную идентичность распределения мнений их респондентов по наиболее ключевым вопросам. Так, ответ военного характера составляет не более 10% мнений участников опроса телеграм-канала BRIEF и всего 8,2% — канала «Политджойстик». Правда, если добавить к долям «военных» мнений ещё и долю сторонников «морской блокады» Литвы, к мирным действиям отношения не имеющую, получится более впечатляющая картина: 39% респондентов «Политджойстика» и 47% у BRIEF, составителями опроса которого морская блокада зачем-то дополнена мерой несколько иного характера — блокировкой транзита товаров через Литву уже и с российской стороны. Доля мирного настроя респондентов обоих телеграм-каналов вообще идентична: 16% у BRIEF и 18% у «Политджойстика» с учётом долей мнений по однонаправленным вопросам «Интересует информация» (12%) и о разрешении проблемы через международные инстанции (6%). Уместно упомянуть, что ровно два года назад 24,5% участников упомянутого выше опроса ИА REGNUM считало, что это нам, России, следует опасаться военного потенциала НАТО в Прибалтике, а столько же — 24,2% — были уверены в том, что никто ничего бояться не должен. То есть ситуация и её видение существенным образом изменились, причём явно в худшую сторону. Что, однако, неожиданностью ни для кого не стало. Это подтверждают данные и другого опроса телеграм-канала BRIEF, стартовавшего 26 июня этого года.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опроса телеграм-канала BRIEF «Ожидаете ли вы военный конфликт России — Беларуси с Литвой?», %

Популярность и репрезентативность данного опроса просто зашкаливают: 98,1 тыс. респондентов и 307 тыс. просмотров при, как уже говорилось, 224 тысячах подписчиков (велико внимание и сторонних пользователей Telegram).

Упомянутые выше меры относительно мирного и квази-мирного, но адекватного возникшим угрозам характера полагают возможными 43% участников опроса ТК «Политджойстик» и примерно столько же респондентов ТК BRIEF: от 37% и выше, ввиду смешения в варианте ответа таких разнородных мер, как «блокада портов» Литвы (он там один) и перекрытие ей же сухопутного транзита.

Упомянутый «Политджойстиком» вариант ответных мер, касающийся прекращения поставок ЛР газа и электроэнергии, отчасти уже осуществлён: газа — самой Литвой, якобы прекратившей его закупку, но (пока ещё) продолжающей прокачку на Калининград. Где уже несколько лет назад предусмотрительно введен в действие терминал по приёму СПГ. Для Литвы результат уже очевиден: самая высокая в ЕС инфляция и рост потребительских цен. И окончательная гибель производства азотных удобрений… Что касается «прекращения поставок электроэнергии», то и тут «прибалтийский тигр» обо всём позаботился заранее: продолжающийся уже годы громогласный рык с угрозами выйти из сети БРЭЛЛ в пользу более цивилизованных поставщиков вроде Польши и Скандинавии в Москве, похоже, наконец-то уже услышан.

Более того, уже и осмыслен оппонентами, причём не только литовского режима, но и населения, имеющего несчастье оказаться под его руководством. Так, 5 июля сего года на портале Lrytas. lt (газета «Lietuvos rytas» — «Утро Литвы» — А. С.) был проведен блиц-опрос.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос литовского сайта LRYTAS. lt от 5 июля 2022 года: «Экономисты всё чаще говорят о приближающихся тяжелых временах. Боитесь?», %

В голосовании на портале LRYTAS. lt 5 июля 2022 года (на момент просмотра автором) приняли участие 21 203 человека. Что очень много. Результат удручает, вернее, должен удручить верхушку литовского режима: почти 69% опрошенных или ждут тяжелых времен (более 41%), или уже живут в них (более 27%).

Только вот винить за то, судя по результатам опроса, проведенного телеграм-каналом «Соцопрос» (1289 респондентов, 2270 просмотров при 6334 подписчиках), нашим бывшим литовским братьям следует собственное руководство, слепо следующее указаниям из США. Таких мнений 43%.

И это мнение, судя по развитию событий, представляется наиболее верным.