Алексей Банников

Автор

Родился 19 октября 1974 года в Свердловске. Окончил среднюю школу. В детском и юношеском возрасте занимался боксом, шахматами, карате. Неоднократно одерживал победы или занимал призовые места на юношеских городских и областных соревнованиях. После школы работал в екатеринбургском театре «Балет плюс». С 1992 по 1994 год нёс срочную службу в вооружённых силах Российской Федерации. Уволился в запас в звании младшего сержанта. После армии в течение 20 лет работал на производственном предприятии. На данный момент внештатный корреспондент газеты «Суть времени» и российского информационного агентства REGNUM, корреспондент ИА «Красная весна». С 2011 года занимаюсь общественной деятельностью в качестве активиста общественно политического движения «Суть времени», с 2013 года член всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Руководитель дискуссионно-аналитической площадки «Политклуб» в Екатеринбурге. Публицист, автор нескольких десятков песен и стихотворений. Любимые композиторы: Бах, Бетховен, Чайковский, Свиридов. Любимые писатели: Пушкин, Достоевский, Есенин.