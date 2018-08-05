Екатеринбург, 5 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершился Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия». В забеге принимали участие более 7 тыс. человек из 11 стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Старт с Площади 1905 года

Перед началом забега с приветственным словом к участникам соревнований по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратился министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Действительно, королева спорта объединяет всех бегущих. И я желаю вам побед, в первую очередь над собой, потому что 42 километра — это очень серьёзно», — заявил министр, выразив уверенность в том, что финиш будет для всех удачным.

Леонид Рапопорт также поблагодарил организаторов забега, в частности свердловское отделение Союза десантников России.

Алексей Банников ИА REGNUM Леонид Рапопорт, Александр Якоб и организаторы марафона

Также с приветственным словом выступили глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и организаторы соревнований.

«Я уже не первый раз участвую в забеге со своими подругами. Для нас подобные старты всегда праздник», — сообщила участница соревнований перед забегом.

Алексей Банников ИА REGNUM В забег с четвероногим марафонцем

Соревнования проходили с музыкальным сопровождением. Сразу после старта и во время забега играла живая музыка в исполнении рок-группы.

На дистанцию участники соревнований отправились с Площади 1905 года. В 08:00 по местному времени после символического залпа был дан старт забегам на марафонскую дистанцию, 21 (полумарафон) и 10 километров. В забегах принимали участие дети 10-ти лет и старше. Самому возрастному участнику марафона исполнилось 84 года.

Отметим, что помимо участников забега на Площади 1905 года присутствовали тысячи болельщиков, которые поддерживали спортсменов во время прохождения дистанций.

Алексей Банников ИА REGNUM Поддержка сверху

Также в полдень по местному времени состоится массовый старт на три километра.

Как отметил директор марафона Андрей Уткин, в 2018 количество участников возросло. В 2017-м их было не больше 5 тыс. человек.

Напомним, что в день проведения забега в городе были изменены более 70 маршрутов наземного городского общественного транспорта (трамваи, троллейбусы и автобусы). В течение дня действуют ограничения для движения автотранспорта по центральным улицам города.

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Как сообщало ИА REGNUM, Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проводится в Екатеринбурге с 2014 года. В 2018 году было введено новшество — в рамках спортивного мероприятия на территории спортивного комплекса «Динамо» 4 августа состоялся забег для детей (до девяти лет включительно) на 295 метров. Каждый юный участник получил футболку и медаль, а впоследствии родители смогут скачать электронный диплом участника.

Отметим, что 25 августа в Свердловской области также состоится веломарафон «Европа-Азия».