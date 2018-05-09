Екатеринбург, 9 мая, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошёл праздничный парад Победы и «Бессмертный полк». Несмотря на дождь грандиозные праздничные мероприятия объединили десятки тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM С флагом Победы

Алексей Банников ИА REGNUM Боевая машина

В 10:15 по местному времени в Екатеринбурге прогремели семь выстрелов из орудия, после чего начался военный парад. За ним проследовал ретро-парад на советской технике времён Великой Отечественной войны.

Алексей Банников ИА REGNUM Ветераны Афганистана

После 11:00 на проспект Ленина вышел Бессмертный полк, колонны которого формировались у киноконцертного театра «Космос». Шествие продолжалось более часа. Жители города вышли на мероприятие семьями, многие везли своих детей в колясках.

Алексей Банников ИА REGNUM Перед началом парада

Начавшийся дождь нисколько не испугал горожан, которые, вооружившись зонтами, продолжали смотреть парад, и вышли на «Бессмертный полк».

Алексей Банников ИА REGNUM Бойкая торговля

Также на улицах города идёт бойкая торговля советскими флажками, армейскими пилотками и воздушными шарами.

Алексей Банников ИА REGNUM С флагом Победы

В течение дня на различных площадках города пройдут праздничные концерты, а завершится чествование Дня Победы праздничным салютом.