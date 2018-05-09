Нижний Тагил, Свердловская область, 9 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В городах Свердловской области проходит празднование Дня Победы. В Нижнем Тагиле состоялся парад военной техники, прошли многотысячные колонны предприятий, ведомств, общественных организаций и движений, а также Бессмертный полк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Красный флаг

Погода на Урале 9 мая выдалась пасмурная, однако отсутствие солнца и дожди не испортило свердловчанам праздника.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. День Победы — семейный праздник

На военном параде во втором по значимости городе области были представлены в том числе недавно разработанные и поставленные на вооружение в армию образцы техники.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. БТР

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Военный парад

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Танки

Также по Нижнему Тагилу прошли колонны школ, театров, больниц, предприятий, ведомств.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Колонна КПРФ

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Колонна «Уралвагонзавода»

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Колонна «Юнармии»

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Колонна горожан с флажками и шариками

Военный парад, правда, без участия военной техники, а также Бессмертный полк прошли в Первоуральске.

Иван Черемных ИА REGNUM Первоуральск. Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, парад военной техники и Бессмертный полк прошли в Екатеринбурге. Во время мероприятий пошёл дождь, который, однако, нисколько не смутил участников.

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По окончании шествия погода наладилась, и снова выглянуло солнце, а горожане отправились на концерты или просто прогуливаются по улицам города.

Также в Екатеринбурге активисты общественных организаций проводят акцию «Письма с фронта». Общественники раздают прохожим свёрнутые в треугольник реальные письма советских солдат, написанные ими с полей сражений Великой Отечественной войны.