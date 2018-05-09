День Победы на Урале: «Бессмертный полк» и «письма с фронта»
Нижний Тагил, Свердловская область, 9 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В городах Свердловской области проходит празднование Дня Победы. В Нижнем Тагиле состоялся парад военной техники, прошли многотысячные колонны предприятий, ведомств, общественных организаций и движений, а также Бессмертный полк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Погода на Урале 9 мая выдалась пасмурная, однако отсутствие солнца и дожди не испортило свердловчанам праздника.
На военном параде во втором по значимости городе области были представлены в том числе недавно разработанные и поставленные на вооружение в армию образцы техники.
Также по Нижнему Тагилу прошли колонны школ, театров, больниц, предприятий, ведомств.
Военный парад, правда, без участия военной техники, а также Бессмертный полк прошли в Первоуральске.
Как сообщало ИА REGNUM, парад военной техники и Бессмертный полк прошли в Екатеринбурге. Во время мероприятий пошёл дождь, который, однако, нисколько не смутил участников.
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По окончании шествия погода наладилась, и снова выглянуло солнце, а горожане отправились на концерты или просто прогуливаются по улицам города.
Также в Екатеринбурге активисты общественных организаций проводят акцию «Письма с фронта». Общественники раздают прохожим свёрнутые в треугольник реальные письма советских солдат, написанные ими с полей сражений Великой Отечественной войны.