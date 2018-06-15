Екатеринбург, 15 июня, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся второй по порядку матч чемпионата мира по футболу 2018 года. На «Екатеринбург-Арене» встречались сборные команды Египта и Уругвая. Игра получилась зрелищной, а победу с минимальным счётом одержали футболисты из Южной Америки.

Алексей Банников ИА REGNUM ЧМ-2018 в России

Алексей Банников ИА REGNUM На трибунах

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В день игры в Екатеринбурге была переменная облачность с довольно сильными порывами ветра. Но это не испортило настроениz многочисленных болельщиков, в том числе тех, кто приехал в город из-за рубежа. Болельщики из Египта и Уругвая перед началом игры шли на стадион воодушевлённые и уверенные в победе именно своей сборной.

Алексей Банников ИА REGNUM Возле стадиона

Алексей Банников ИА REGNUM Девушка-указатель

Алексей Банников ИА REGNUM «Десятки» Салаха

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На улицах им помогали найти нужный вход на «Екатеринбург-Арену» волонтёры, которые делали громкие сообщения на английском языке. Также к ним обращались и граждане России? прибывшие посмотреть игру из других городов.

Алексей Банников ИА REGNUM Волонтёры, помогающие гостям Екатеринбурга найти входы на стадион

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На подходах к стадиону дежурили полицейские патрули и кареты скорой помощи. Вообще организация порядка была на самом высшем уровне. На матче присутствовали более 25 тысяч зрителей (поначалу боковые трибуны оставались незаполненными, но перед началом игры и на них появились многочисленные болельщики)? и благодаря тому, что улицы вокруг «Екатеринбург-Арены» были закрыты для автотранспорта, на выходе со стадиона не создавалось давки. Люди двигались не только по пешеходным тротуарам, но и по автодорогам.

Алексей Банников ИА REGNUM Нескончаемый поток людей движется по улице Репина

Алексей Банников ИА REGNUM Болельщики Уругвая спешат на игру

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Правда? на этот раз, не все болельщики были с хорошим настроением. Гости из Уругвая улыбались и показывали большие пальцы вверх, а вот болельщики из Египта шли сосредоточенные, некоторые активно обсуждали прошедшую игру.

Алексей Банников ИА REGNUM Древние египтяне

Алексей Банников ИА REGNUM Селфи и исполнение гимна

Алексей Банников ИА REGNUM Болельщики на трибунах

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Следующий матч в Екатеринбурге состоится 21 июня, и на поле сойдутся сборные команды Франции и Перу. И если за организаторов игры можно не волноваться — они отработали на пятёрку (помимо прочего, в городе очень чисто, повсюду установлены дополнительные баки под мусор и биотуалеты), то хотелось бы, чтобы через неделю не подвела переменчивая уральская погода, а город встретил бы болельщиков гостеприимным солнечным летним днём.