Выборность гражданами своих представителей во власти считается важным основанием республиканских и демократических начал. В авторитарном обществе выборы невозможны, однако имитируются для придания видимости легитимности режима, подлинным основанием которого является насилие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В Белоруссии наглядным примером такого режима стало уголовное «дело регнумовцев» с попыткой показательного процесса в духе 30-х годов прошлого века, а также другие многочисленные преследования за инакомыслие.

Высшим пилотажем подмены выборов власти является создание условий ложного выбора между плохим и очень плохим, но одинаково полезным для сохранения власти в руках узурпировавшей её элиты. При этом граждане могут испытывать иллюзию выбора, являть «протестное голосование» (разновидность которого — «голосование ногами»), помогая, в конечном итоге, якобы «наевшимся власти» представителям «элиты» продолжать монетизировать административный ресурс и вести откровенно паразитический образ жизни во всех его разновидностях.

Тема парламентских выборов в Белоруссии вплоть до осени не привлекала внимания ни политологов, ни населения, ни СМИ. В этом нет ничего удивительного: уже много лет от выборов, превратившихся в простую формальность, не ожидают никаких перемен.

О проведении парламентских выборов Лукашенко заявил весной, связав это событие с необходимостью очередного изменения Конституции — любимой практики белорусских властей, которая каждый раз не предвещает ничего хорошего.

Выступая 19 апреля в Нацсобрании, Александр Лукашенкозаявил, что конституционную реформу надо провести так, чтобы полномочия президента не ограничивались, а были бы перераспределены в пользу других чиновников и усилили роль парламента. Заранее ясно, что подобные реформы будут иметь противоположный смысл и приведут к дальнейшему сосредоточению власти в руках правящей группировки.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко в Национальном собрании

В сезон отпусков никакой активности на выборном поприще не наблюдалось, что лишний раз подчеркнуло отсутствие интереса к выборам как у граждан, так и у политических партий. Никакой общественно-политической активности в весенне-летний период не наблюдалось.

Лишь указами № 293 и № 294 от 5 августа Лукашенко назначил выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Белоруссии седьмого созыва, соответственно, на7 и 17 ноября 2019 года. Председателя Центризбиркома Лидию Ермошину он предусмотрительно назначил на должность ещё в прошлом веке.

В сентябре началась регистрация групп по сбору подписей за кандидатов в депутаты. СМИ, подчёркивая «желтизну» происходящего, обсуждали не столько выборы, сколько «спутницу Лукашенко» и других протеже. Не имея возможности повлиять на власть, обыватели в соцсетях давали выход эмоциям в едкой сатирической форме.

В ходе состоявшегося 4 сентября совещания с руководством Белоруссии Александр Лукашенкозаявил: «Мы сдаём экзамен, поэтому должны подтянуться и показать свою прыть». На самом деле речь шла о том, чтобы в очередной раз поставить «зачёт автоматом» самому себе, в свою же зачётную книжку, которой, на самом деле, и похвастаться-то не перед кем.

О новом составе Нацсобрания Александр Лукашенкорассказал 16 сентября, принимая в президентском дворце председателя Палаты представителей (нижней палаты) Владимира Андрейченко. Из речи на камеру следовало, что для Лукашенко «очень важно» участие политических партий в парламентской кампании и в ней должны принять участие около 30−35% нынешних «палаточников». Он также заявил о желании «поддержать» кандидатуры по половому признаку: «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин — это стабильный парламент».

По неофициальной информации, «президентские списки» будущих «народных избранников» были окончательно согласованы весной, задолго до объявления официальной даты выборов в нижнюю палату. Лукашенко сообщил Андрейченко: «Я это не скрываю: мы таких депутатов должны продвигать и поддерживать. Мы не будем стоять в стороне».

20 сентября Лукашенко вместо рассуждений о белорусских проблемах, накапливающихся как снежный ком, обратился к российской теме и в который раз повторил привычные для себя выпады, заверяя местную публику, что не даст «раскачать» Белоруссию как Россию, где якобы всё поделили олигархи. Он также не преминул подчеркнуть, что всегда поддерживал выдвигаемые кандидатами в депутаты провластные кандидатуры.

«А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то на западе, востоке, юге или севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась, и вы более-менее нормально жили. И не только вы. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет», — сказал тогда Лукашенко.

Не было ничего нового и в том, что он пытался стимулировать лояльность к себе и своему окружению всяческими жупелами. Предсказуемым ходом стали публичные рассуждения на тему внешней угрозы, под которой, опять же, легко угадывалась Россия. Лукашенко привычно обращался к своей излюбленной терминологии: «нагнуть», «наклонить», «под плёткой», «из-под плётки» и т. п.

President.gov.by Александр Лукашенко голосует

Такую терминологию он использовал и в отношении других постсоветских республик, например — Казахстана, где недавно прошла ротация в политической системе такого же типа, как и в Белоруссии.

Прозападная оппозиция пыталась использовать сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты ПП НС для критики властей и пропаганды русофобии. Немногочисленные пикеты, как в случае с собранием 6 октября десятка сторонников Николая Статкевича на минской площади Свободы, становились поводом для масштабных мобилизационных мероприятий спецслужб.

«Лукашенковские «выборы» в так называемый «парламент» имеют с демократией не больше общего, чем назначение старост бараков в нацистских концлагерях, а единственно приемлемой политикой в их отношении является бойкот», — констатировал популярный белорусский блогер Nexta, публикуя обоснование мобилизационных мероприятий минской милиции с грифом «ДСП».

На это прокурор Минска Сергей Хмарук, сыгравший заметную роль в политических репрессиях, ответил предупреждением о недопустимости несанкционированных властями собраний граждан. Известная практика тоталитарных и авторитарных режимов.

Соучастники политических репрессий не только угрожают оппозиции, но и оформляют самих себя «народными избранниками». Встречи со специально собранными представителями трудовых коллективов проводит подельница в преследовании инакомыслящих минского прокурора — бывшая министр информации Лилия Ананич.

В 2016 году Ананич распространяла откровенную ложь о белорусских публицистах, критиковавших русофобию в Белоруссии и разворот на Запад официального Минска. После министерского кресла она отсиделась в синекуре и теперь устремилась за депутатским мандатом.

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты особое внимание прессы привлекли несколько персон. Одна из них — «фаворитка ЛукашенкоМария Василевич», сменившая в новостном топе уроженку Бобруйска Настю Рыбку (также заявившую о политических амбициях).

President.gov.by Александр Лукашенко и Мария Василевич

В октябре был опубликован список кандидатур от «партии власти», призванной голосовать за одобренные Александром Лукашенко законопроекты. Формально на 110 мест в нижней палате Нацсобрания Белоруссии претендует 514 зарегистрированных кандидатов. Параллельно шло и 7 ноября фактически завершилось формирование 64-местной верхней палаты (Совета Республики). Лукашенко осталось назначить 8 своих «депутатов» в верхнюю палату, что является сущей формальностью.

О своём видении парламентаризма Лукашенко высказался 18 октября в Академии управления при президенте. Он отметил, что «у нас нет гвалта в парламенте» и не должно быть, подчеркнув, что в парламенте должны «профессионально разные быть люди и по возрастам», а политические партии будут играть более значимую роль в парламентской жизни в будущем.

«Мы к этому еще придём, но придём красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения, — сказал Лукашенко. — Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос».

Парламент без дискуссий и многопартийности, которая всегда находится где-то «в будущем» — таков особый путь «белорусской демократии». Примечательно, что политические партии в Белоруссии есть, и в немалом количестве, как и общественные организации. По состоянию на 1 января 2019 года в Белоруссии было зарегистрировано 15 политических партий, 28 профсоюзов, 2923 общественных объединения. Из них участие в так называемых парламентских выборах принимает около трети.

Хотя белорусские партии формируются уже почти треть века, дееспособная партийная система в Белоруссии отсутствует. Совокупность партий, существующих только на бумаге, нужна властям для имитации многопартийности. Если когда-нибудь в Белоруссии и сформируется многопартийность, то это будет сделано решением «сверху», без участия граждан.

Ход как бы выборного процесса ничем особенным не отличался от обычных для тиранов сценариях: всё те же знакомые по политологической классике стадии, всё те же известные и отработанные в XX веке приёмы. Регистрировались лишь те, кому надлежало быть назначенным винтиком в «машину для голосования» плюс заведомо непроходной антураж.

Не обходилось без скандалов, указывающих на принуждение к голосованию («загоны»), «вбросы» бюллетеней и прочие манипуляции. Уже зарегистрированных кандидатов в депутаты накануне голосования лишали регистрации — как члена оппозиционной «Объединённой гражданской партии» Александра Комара.

Кандидатов не от власти лишали возможности выступить с обращениями даже в записи (прямой эфир антидемократично предусмотрительно отменили раньше). Независимых наблюдателей удаляли с избирательных участков. Наблюдатель от гражданской кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук снял видео попытки вброса бюллетеней, после чего власти наказали его, а не даму с пачкой бюллетеней, остановленную в нескольких шагах от избирательной урны.

Таких «мелочей» хватало с избытком, чтобы уже на стадии досрочного голосования признать парламентскую кампанию 2019 года не соответствующей нормам европейских демократических выборов. Европарламент уже дал понять, что не намерен признавать парламентскую кампанию в Белоруссии демократическими выборами по самому факту их проведения. СНГ признает их таковыми, сомнений в этом нет, и причины в пояснениях не нуждаются.

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Белорусские социологи удивляются: «Почти 80% не знают своих депутатов». На самом деле процент «неузнаваемости» может быть гораздо выше. И в этом нет ничего удивительного: граждане действительно не знают тех, кого от их имени фактически назначили «депутатами».

Никогда «палаточники» не были народными избранниками, никогда Нацсобрание не было полноценным парламентом. Назначенцы фактически являются массовкой в «машине для голосования» за спущенные с президентской администрации законопроекты.

House.gov.by В Национальном собрании Белоруссии

Итоги выборной кампании были вполне предсказуемы ещё до её завершения. Усиление так называемого парламента и перераспределение полномочий президента на практике станет лишь прикрытием для централизации власти и дальнейшего наращивания тоталитарных тенденций. Социальный пессимизм, который и так в Белоруссии достиг невиданных глубин, распространится ещё больше.

Скопированные с западных стран белорусские демократические институты, которые уже давно функционируют только благодаря административным мерам сверху, продолжат терять доверие граждан, которые в большинстве своём не имеют ни малейшего представления о функциях и составе белорусского парламента, смысле выборов, программах кандидатов и политических партий.

Нынешние как бы выборы лишний раз демонстрируют то, что Белоруссия уверенно встала на путь других лимитрофов, используя опыт Украины, Средней Азии, Прибалтики, который не способен привести ни к чему, кроме деградации. Политические процессы в Белоруссии не только отражают социально-экономическую ситуацию, но и способствуют её дальнейшему приближению к показателям стран «четвёртого мира».