Минск, , 14:31 — REGNUM Кандидатов в депутаты от оппозиции лишают возможности донести свои выборные платформы до избирателей. Центризбирком информирован о нарушениях избирательного законодательства, но не спешит с принуждением госСМИ к исполнению Избирательного кодекса.

Государственные СМИ по закону обязаны предоставить эфир зарегистрированным претендентам на депутатский мандат, однако на практике этого не происходит. Причиной является критика властей и персонально Александра Лукашенко, который с 1994 года бессменно правит Белоруссией и в 2020 году намерен оформить продление своего пребывания в президентском кресле ещё на пятилетку.

Жалобы на цензуру поступили правозащитникам от кандидата в депутаты по гомельскому избирательному округу Владимира Непомнящих: запись его выступления не вышла в эфир местного телевидения. В своём выступлении он обещал избирателям поставить вопрос об импичменте Лукашенко, ограничить расходы на содержание президента и подверг критике нынешний состав Национального собрания Белоруссии.

Пожаловалась на цензуру кандидат в депутаты Оксана Юшкевич: запись выступления кандидата в депутаты по минскому избирательному округу не вышла в эфир столичной государственной радиостанции. Не выпустили в эфир также обращение её доверенного лица — известной публицистической и политической деятельностью Ирины Халип (жены экс-кандидата в президенты Андрея Санникова).

Напомним, ЦИК Белоруссии зарегистрировал 560 кандидатов в депутаты нижней палаты Национального собрания — Палату представителей (110 мест). Ранее власти Белоруссии решили не предоставлять прямой эфир кандидатам на выборные должности — обращения могут выходить в записи через цензоров.

ЦИК Белоруссии рекламирует деятельность провластных кандидатов. На своём сайте он разместил сообщения о деятельности кандидатов от пропрезидентской организации «БРСМ», финансируемой из госбюджета.