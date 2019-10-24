Минск, , 14:17 — REGNUM «Подавляющее большинство людей не знает своих депутатов, которых они избирали — это очень странная история», — констатировал доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белгосуниверситета Давид Ротман.

Выступая на телеканале ОНТ (эфир 23 октября) на тему парламентской кампании в Белоруссии, социолог посетовал: «Мне кажется, что наши телеканалы очень мало освещают работу парламента в зале. Мы не видим, что там происходит!».

Осталось непонятным, какой из залов заседаний Национального собрания он имел ввиду: обе палаты номинального законодательного органа находятся в разных зданиях. Ротман также сообщил о ещё одной проблеме: «Мы только сейчас провели исследование (конец сентября — начало октября): к сожалению большому, почти 80% не знают своих депутатов».

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