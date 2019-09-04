«Мы сдаём экзамен, поэтому должны подтянуться и показать свою прыть», — заявил в ходе состоявшегося 4 сентября совещания с руководством Белоруссии Александр Лукашенко.

Минск, , 14:08 — REGNUM Мероприятие посвящено вопросам выполнения официального прогноза на 2019 год в контексте президентской кампании и отношений с Россией. Накануне председатель совмина Сергей Румас передал на рассмотрение Лукашенко проект программы углубления интеграции с Россией — её должны парафировать в сентябре.

«Я не единожды говорил, что этот и следующий — это годы особые — парламентских и президентских выборов», — напомнил Лукашенко.

Говоря о задачах правительства, он в очередной раз акцентировал необходимость поиска новых рынков сбыта. Как сообщает президентская пресс-служба, по его словам, вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остаётся актуальным. Он подчеркнул: «Надо чётко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться, и определиться».

«Никто не скрывает, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции, — сказал Лукашенко. — Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок, прежде всего, углеводородного сырья очень велика».

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