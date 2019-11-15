Минск, , 16:12 — REGNUM Во время досрочного голосования на минских избирательных участках были удалены пятеро наблюдателей: Евгения Балтрамуна удалили за фото пломбы избирательной урны, Владимира Шило — за разговор с международными наблюдателями, Рогова Андрея — за вызов милиции, Олега Корбана — по просьбе провластных наблюдателей, Анну Толчикову — за передачу журналистам информации о фальсификациях. Об этом со ссылкой на оппозиционную организацию «Движение за свободу» сообщает компания «Правозащитники за свободные выборы».

Сообщается, что Толчикову вытолкали с минского избирательного участка №589 с угрозой вызова милиции. Наблюдатель зафиксировала более чем четырёхкратное завышение явки в официальном отчёте. Всё это происходило с участием председателя участковой комиссии Натальи Боровик.

Компания «Правозащитники за свободные выборы» считает, что у «председателей избирательных участков по Минскому-Восточному избирательному округу №107, похоже, сдают нервы».

Отметим, накануне глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что серьёзных нарушений во время досрочного голосования официально не установлено. Она также заявила о возможности наказания наблюдателя, опубликовавшего видеозапись попытки вброса бюллетеней на одном из избирательных участков Минска.