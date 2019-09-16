«Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит нет развития», — заявил 16 сентября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце председателя Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимира Андрейченко.

«Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии ‑ и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть. Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход». Александр Лукашенко

Минск, , 13:12 — REGNUM Лукашенко сообщил о недопустимости «бросать на произвол судьбы» заканчивающих свою работу членов ПП НС (которых в народе называют «палаточниками») и высказался о провластных кандидатах. По неофициальной информации, список «партии власти» согласован весной, задолго до объявления официальной даты выборов в нижнюю палату. Верхняя палата — Совет Республики не избирается напрямую, часть «депутатов» назначает лично президент.

«Я это не скрываю: мы таких депутатов должны продвигать и поддерживать. Мы не будем стоять в стороне», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По его словам, около 30−35% нынешних «палаточников» снова должны принять участие в парламентской кампании. Он также заявил о желании «поддержать» кандидатуры по половому признаку.

«Мы уже убедились: треть в парламенте женщин — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — сообщил Лукашенко.

Он напомнил Андрейченко о совместном опыте депутатской деятельности в начале 90-х, отметив, что тогда они «никогда не толкали людей на улицы, не кричали, не гвалтовали и так далее».