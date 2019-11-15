Минск, , 13:41 — REGNUM Призывы к не санкционированным собраниям, а также участие в таких собраниях являются нарушениями закона. Об этом 14 ноября заявил госинформагентству БелТА прокурор Минска Сергей Хмарук.

Заявление распространено в связи с тем, сказано в официальном сообщении, «что в последнее время в интернете размещаются различного рода обращения с призывами принять участие в собрании, митинге, уличном шествии или демонстрации». Хмарук сообщил, что за нарушение порядка проведения массовых мероприятий организаторы и участники могут быть привлечены к административной ответственности (ч.1 ст.23.34 КоАП), что влечёт штраф и арест.

На эту тему читайте: В Белоруссии начал действовать закон «Больше трёх не собираться»

«Граждане могут оказаться вовлеченными и в совершение других противоправных действий: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий, мелкое хулиганство. За это также предусмотрены соответствующие меры ответственности», — заявил Сергей Хмарук.

Он подчеркнул: «В силу несформированной жизненной позиции, дети, молодежь наиболее уязвимы и могут быть подвержены влиянию со стороны недобросовестных людей».

Напомним, прокурор г. Минска Сергей Хмарук и его заместитель Александр Карпович являются соучастниками политических репрессий. Они лично оформляли содержание под стражей журналистов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

Читайте об этом в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии