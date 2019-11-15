Гродно, Белоруссия, , 16:05 — REGNUM Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина отрицает принуждение граждан к голосованию. Белорусские правозащитники заявляют об обратном, иллюстрируя примерами провинциальных реалий.

По их данным, принуждение к голосованию происходит в Гродненской области: от руководителей организаций и предприятий, училищ и школ в Слониме и округи Зельвы требуют, чтобы все их сотрудники досрочно проголосовали.

«Досрочно проголосовали все к одному и, чтобы проверили по спискам, кто проголосовал, а кто нет, иначе, как говорят зельвенцы и слонимцы, будут проблемы на работе. И люди идут голосовать. Насильно на избирательные участки загнали офицеров и солдат Слонимской 11-й механизированной бригады, работников Слонимского водоканала, ЖКХ и других», — сообщает кампания «Правозащитники за свободные выборы».

По словам наблюдателя Ивана Бедко, на участке для голосования № 11 в Солнечном ящик для голосования так опечатан, что крышку на несколько сантиметров можно поднимать вверх и бросать сколько угодно бюллетеней. Члены комиссии на это замечание наблюдателя заявили, что ничего ненормального в этом нет.