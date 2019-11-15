Гродно, Белоруссия, , 15:59 — REGNUM Чудеса происходят на избирательных участках во время досрочного голосования в Белоруссии, сообщает телеграм-канал «Выборы. Беларусь». Так, в Гродно на избирательном участке №11 за ночь в опечатанном помещении непонятным образом оказался перевёрнут государственный флаг Белоруссии.

Наблюдатели от правозащитных организаций 12 ноября наблюдали государственный флаг Белоруссии висящим перевёрнутым — таким он и остался на ночь, когда помещение опечатали. Утром 13 ноября, когда с кабинета сняли печати, государственный символ находился уже в правильном положении — с зелёной полосой снизу.

Инцидент проиллюстрирован фотографиями: на первом фото флаг Белоруссии висит вверх зелёной полосой, на втором — вниз той же полосой, закреплённым древком на том же самом месте. Глава ЦИК Белоруссии Лилия Ермошина не комментирует очередной скандал.

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