Минск, , 15:30 — REGNUM Накануне финала кампании по формированию двухпалатного Национального собрания Белоруссии стали известны кандидатуры «партии власти», представители которой (преимущественно беспартийные) будут голосовать за одобренные Александром Лукашенко законопроекты. Список провластных кандидатов опубликовал Telegram-канал «БелоРусский диалог».

«17 ноября в Беларуси завершится предвыборная вакханалия. Нескольким сотням кандидатов отведена роль статистов. Весь месяц они будут выступать, встречаться с населением, прыгать на площадях и демонстрировать своё актерское мастерство. Бессменный руководитель ЦИрК Лидия Ермошина уже сейчас знает список будущих «депутатов» Палаты представителей», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала, состав нижней палаты Нацсобрания будет таким: «Планируется, что 32 человека продолжат свою работу в Овальном зале Дома правительства в окружении 45 женщин. Партийный расклад: 13 — Коммунистическая партия Беларуси, 6 — Республиканская партия труда и справедливости, 3 — Белорусская патриотическая партия, 1 — Белорусская аграрная партия. Одно кресло отведено «оппозиционерке». Раскачивать лодку перед президентскими выборами власть не будет».

Напомним, в августе пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко своими указами № 293 и № 294 от 5 августа назначил выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Белоруссии седьмого созыва: они пройдут соответственно7 и 17 ноября 2019 года. В 2020 году завершится президентская кампания в Белоруссии, фактически стартовавшая в 2018 году.

В нижней палате Нацсобрания Белоруссии 110 мест, в верхней (Совете Республики) 64 места. Часть депутатов верхней палаты НСРБ президент Белоруссии назначает лично. Предыдущая парламентская кампания в Белоруссии завершилась в сентябре 2016 года.