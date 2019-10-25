Минск, , 13:46 — REGNUM Казахстан и Белоруссия «всегда были под чьей-то плёткой», «кто-то пытался на колени поставить», однако после СССР они обрели независимость и зажили лучше. Об этом в интервью казахстанскому телевизионному информационному агентству «Хабар» заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подверг критике советскую эпоху, отметив неприемлемость подсказок из центра в планировании жизни союзных республик: «Как раньше было — из Кремля и так далее. Хотя, конечно, большую самостоятельность и Казахстан, и Белоруссия имели в этом плане. Тем не менее где-то не распоряжались трудом своего народа, где-то чего-то не хватало, где-то надо было какие-то разрешения глупые спрашивать, когда надо было здесь принимать решения. Очень было много соответствующих нестыковок, проблем».

«Но самое главное — Белоруссия, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Белоруссии. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Всё разграблено, всё было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белоруссию стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. Напомним, ранее из белорусской официальной историографии изымался термин «Отечественная война 1812 года» — в постсоветских учебниках его заменяли на «война 1812 года» и т.п. В 2019 году исполнилось 100 лет основанию БССР — первого ранее официально признанного белорусским государством образования, что на официальном уровне почти не отмечалось. Сегодня белорусский официоз продвигает миф о «тысячелетней белорусской государственности». Аналогичные процессы проходят в Казахстане и других постсоветских республиках.

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