Минск, , 18:54 — REGNUM

Александр Лукашенко своими указами № 293 и № 294 от 5 августа назначил выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Белоруссии седьмого созыва: они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщает президентская пресс-служба.

Согласно указам, Центризбирком организует проведение выборов и осуществит контроль за исполнением выборного законодательства. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов СР НС (верхнюю палату) и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики. Государственные органы и «иные организации» должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в ПП НС (нижнюю палату).

Финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета поручено Совмину. Деньги будут расходоваться по статье «на иные общегосударственные вопросы».

Напомним, о проведении парламентских выборов Лукашенко заявил весной. В 2020 году пройдёт президентская кампания, в ходе которой бессменный (с 1994 года) белорусский лидер продлит своё пребывание в президентском кресле.