Минск, , 16:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намеревается быть президентом своей страны, пока ему доверяет народ и позволяет его здоровье. Об этом он заявил 26 сентября на встрече с представителями СМИ Украины в Минске.

«Нет у нас транзита власти, разговоров (об этом). Наш президент будет избран только народом. Главное — здоровье и доверие людей», — рассказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Также он рассказал, что будет занимать свой пост, пока ему доверяют люди.

«И пока есть здоровье. Если нездоров — так нечего сюда лезть», — подчеркнул белорусский президент.

Кроме этого, Александр Лукашенко отметил, что он не рассматривает своих детей в качестве нового президента Белоруссии.

«Мои дети не страдают «президентством» — ни один, ни второй, ни третий. Они «наелись» моего президентства», — заявил белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины в Минске выразил уверенность в том, что Россия никогда не позволит себе «захват Украины», если последняя сама не начнет с Россией войну.