Россияне мало работают и слишком много хотят

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Начинается финишная прямая перед президентскими выборами, а значит, принимают боевую стойку и всевозможные пропагандисты. Нас ждет привычное нарастание антироссийской риторики со стороны западных партнеров, призванное расшатать обстановку в стране хоть как-то, и здесь нас уже ничем не удивишь. Примечательно другое: собственные же, российские источники фигурально бьют дорогих россиян обухом по голове, открывая им ту или иную сторону их падения.

Вот, например, Росстат пришел к выводу, что россияне мало работают. Причем меньше всех трудятся, кто бы мог подумать, учителя, — всего 6 часов 40 минут в день. Также в рекордсменах по бездельничанию находятся работники сельского хозяйства, да и в целом граждане не уделяют труду более 7 часов 5 минут в день.

«Есть такая тенденция в современной социально-экономической политике РФ — доказать, что люди работают мало или плохо. Между тем самая большая проблема, одна из ключевых, это низкая зарплата. Как раз из-за неё возникает много экономических сложностей. Однако низкая заработная плата — это ключевой ресурс российского бизнеса. Ему это выгодно, а для экономики в целом — очень вредно. Но как только становится понятно, что низкая заработная плата тормозит развитие экономики, сразу появляются «аналитические» материалы, доказывающие, что люди у нас работают мало и плохо. Или даже вообще не работают», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна: Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

Нечто похожее на озвученное Росстатом недавно заявлял глава Роструда Всеволод Вуколов, по мнению которого россияне много отдыхают, а чтобы быть успешным, нужно много работать.

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Как раз на этой неделе министерство финансов опубликовало сведения о зарплате министров, из которых стало ясно, что главы российских министерств работают ну минимум по 700—800 часов в день. Так, министр финансов Антон Силуанов получает (или надо сказать — «зарабатывает»?) 1,7 млн рублей в месяц, министр экономического развития Максим Орешкин — 1,27 млн, министр энергетики Александр Новак — 1,16 млн. Трудятся во благо лентяев-сограждан, не покладая рук, министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования с зарплатами от 497 до 634 тыс. в месяц, но, судя по уровню «успешности», работают они всё же значительно меньше, чем тройка лидеров. Как ни странно, если одними из глав антирейтинга рабочих являются аграрии, то и глава Минсельхоза Александр Ткачев имеет самую низкую среди федеральных министров зарплату (всего 451 тыс. в месяц). Добавим, что средняя зарплата депутата Госдумы — 420 тыс., сенатора — 116 тыс.

Понятно, что ничего не делается просто так, и подобные информационные камни в сторону трудящихся очень похожи на очередной звоночек перед повышением пенсионного возраста. Не удивят чиновники, если того и гляди начнут высчитывать трудодни и трудочасы, чтобы отложить-таки гражданам выход на пенсию. А может, планку поднимут только для «самых отъявленных лентяев» типа учителей, рыбаков и фермеров, а адски пашущим министрам и депутатам, напротив, понизят? И будут они выходить на пенсию, как балерины, после 20 лет стажа.

Самое характерное, что при всём этом более чем для половины россиян уходящий год оказался удачным (по данным «Левады»). В предыдущем году таковых была только треть. Но даже несмотря на то, что год оказался для многих позитивным, положительную оценку дают ему всего лишь 20% граждан. В то, что следующий год будет лучше, верят 49%, и 22% сдержанных оптимистов (или сдержанных пессимистов?) надеются, что он, по крайней мере, будет не хуже.

По выводам Фонда «Общественное мнение», оптимистично смотрящие в 2018-й граждане «верят в лучшее, верят властям и руководству страны», «ожидают улучшения материального положения, роста зарплаты, доходов» и «строят много планов». Другие, напротив, ждут «в стране упадок экономики, рост цен, другие экономические проблемы», «снижается уровень жизни, низкие зарплаты, пенсии». При этом подавляющее большинство не верит, что улучшится ситуация с социальным неравенством: оптимистов здесь целых 38%. Пока что никаких убедительных признаков в подтверждение их бодрого взгляда на данную проблему не наблюдается, о чем отлично сказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM :

«У нас в прошлом году отменили индексацию, и после этого доходы пенсионеров, вопреки официальным заверениям Пенсионного фонда, стали отставать даже от официального, безумно заниженного, прожиточного минимума. В целом же пенсионная политика российского правительства выражается в известном слогане: «Александр Сергеевич Пушкин погиб в 37 лет, а что ты сделал для Пенсионного фонда?». У нас проводится беспощадная либеральная политика, по сути дела социального фашизма, когда социально незащищённые группы населения экономической политикой просто уничтожаются».

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Кстати, о социальном фашизме

Некоторое время назад фонд «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру с просьбой проверить на предмет экстремизма высказывания Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма. Назвав Крым украинским, Собчак заявила:

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения».

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Вот этим самым словам прокуратура и затрудняется дать оперативную оценку, обещая провести экспертизу этих слов.

«В этой связи в настоящее время не представляется возможным дать оценку законности указанного информационного материала», — написано в ответе прокуратуры.

Разобраться с заявлениями Собчак прокуратура обещает совсем скоро, примерно к концу марта, как раз когда пройдут президентские выборы и тема потеряет актуальность, а человек, буквально готовый разбрасываться людьми и территориями, гордо продефилирует в списке кандидатов. На этой неделе ЦИК зарегистрировал Ксению в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива», и можно было бы сколь угодно говорить о том, что она — карикатурный кандидат, если бы прокуратура не поспешила умыть руки в отношении ее провокационных высказываний. Примечательно, что тихое открещивание прокуратуры последовало за недавним финтом (иначе и не скажешь) от КПРФ. Партия спешно провела ребрендинг и вместо Зюганова выдвинула кандидатом Грудинина.

«Хитрый Зюганыч не захотел позориться, на старости лет служить Путину фоном не пошёл, вместо себя ловко так этого дир. совхоза выдвинул. Хитрец Зю», — пишет Эдуард Лимонов.

Если Зюганов своим имиджем автоматически отнимает у себя несколько процентов, то имидж Грудинина также автоматом ему несколько процентов прибавляет. Статный, красивый, уверенный мужчина — это уже хорошо, а когда он еще и работяга, и заботится о рабочих — всё становится совсем убедительно. Пиар-кампания Грудинина проходит на высоте: капиталист с человеческим лицом с гораздо большей вероятностью напомнит на выборах о том, что «есть такая партия».

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Желающих отпиариться за счет президентских выборов действительно много: только за одни сутки с 25 по 26 декабря их число увеличилось вдвое. Таковых желающих уже 45 человек. Среди них отметились даже журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, бывшая жена Александра Гордона и блогер Алексей Навальный. В том числе и последнему было отказано из-за непогашенной судимости по тяжкой статье, но его сторонников это не останавливает. Выступая за соблюдение законов, они, видимо, считают, что законы иногда можно и обойти, — по счастью, сторонников у пламенного борца с «режымом» немного: на назначенное место встречи на нудистском пляже ранним утром пришли (одетыми) всего 700 человек. К полудню Навальный должен был выдвигаться в сторону Лермонтовского сквера, где в составе 300 человек (половина — журналисты и блогеры) резвился еще один оппозиционер Илья Яшин. Но не приехал, потому что надо было кое-что распечатать, а на пляже было холодно, и принтеры замерзли. Навальный же ограничился тем, что призвал сторонников к бойкоту выборов, которые без него нелегитимны. Песков предложил проверить призывы к бойкоту на соответствие российскому законодательству, — интересно, сколько месяцев нужно на подобную экспертизу?

«Неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — сказал по этому поводу Дмитрий Песков.

В этом котловане, бурлящем интригами, самопиаром и сведением счетов, всех верующих призывает принять участие патриарх Кирилл.

«Мы обязательно должны принять участие, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны», — сказал патриарх, отметивший свойственное верующим сдержанное отношение к выборам.

Велика вероятность, что сдержанности на этот раз будет меньше, — но в немного ином ключе, чем настаивает патриарх. В этом смысле его указание на то, что и в РПЦ бывают выборы, выглядит немного странным: хочется надеяться, что такого карнавала наши архипастыри не устраивают.

Короткой строкой

— Взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга, произошедший 27 декабря, Путин признал терактом. Виновников президент разрешил не брать в плен.

— Трагедию у метро «Славянский бульвар» в Москве, где 25 декабря пассажирский автобус выехал на тротуар, сбив пешеходов, а затем влетел в переход, многие посчитали итогом недосмотра властей.

— В больнице на Сахалине медсестра фотографировались с тяжело больными пациентами реанимации, публиковала снимки в соцсетях и снабжала их оскорбительными комментариями. Прокуратура организовала проверку.

— Секретаря Бюро Совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислава Краева настораживает тема объединения каких-либо административно-территориальных единиц: в данном случае речь идет об объединении Красноярского края, Хакасии и Тувы.

— Госдума приняла закон о парковках: муниципальные власти смогут по собственному усмотрению устраивать на улицах и во «внутриквартальных территориях» парковки и устанавливать за них плату.

— Традиционные дальневосточные деликатесы, икру и рыбу могут себе позволить не все жители ДФО: за год цены выросли значительно.

— Министерство ЖКХ Крыма не смогло полностью выполнить планы по ликвидации стихийных свалок в 2017 году. Министерству ЖКХ не удалось выполнить поставленную задачу по уборке мусора.

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Более половины россиян сожалеют о распаде СССР, говорит отнюдь не просоветский «Левада-центр». Интересно, почему? Возможно, это связанно со значительно реже встречающейся уверенностью в завтрашнем дне, когда гарантии нет уже ни в чём: недавнее прошлое показывает, что однажды можно вообще проснуться в другой стране. Выборы есть — но превращены в посмешище, кандидат в кандидаты в президенты (!) способен открыто разглагольствовать в духе «Кемска волость? Да пущай забирают, нам не жалко!», работяг обвиняют в лени и ставят в пример министров, страна заслужила репутацию «великой сырьевой державы» — и по результатам года ситуация не сильно изменилась, про положение в спорте даже не хочется говорить. Нет, конечно, речь не о том, что в СССР всё было прекрасно: было бы прекрасно — он бы не распался. Да и распался он в первую очередь не происками Госдепа, а собственными ошибками. Владимир Путин как-то высказывался в том смысле, что кто не жалеет о распаде СССР — у того нет сердца, а кто хочет СССР вернуть — у того нет ума. Последний и главный вопрос в этой связи остается к тем, кто и об СССР не жалеет, и учитывать его ошибки не желает. У них — чего нет?