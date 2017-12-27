Михаил Делягин: В РФ дети умирают с диагнозом «нехватка бюджетных средств»

Москва, , 16:40 — REGNUM Идеал российских реформаторов — это Россия с нефтью, но без населения, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом 27 декабря он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новости о том, что в РФ рост цен значительно обогнал рост доходов населения.

«У нас в прошлом году отменили индексацию, и после этого доходы пенсионеров, вопреки официальным заверениям Пенсионного фонда, стали отставать даже от официального, безумно заниженного, прожиточного минимума. В целом же пенсионная политика российского правительства выражается в известном слогане: «Александр Сергеевич Пушкин погиб в 37 лет, а что ты сделал для Пенсионного фонда?» У нас проводится беспощадная либеральная политика, по сути дела социального фашизма, когда социально незащищённые группы населения экономической политикой просто уничтожаются».

При этом экономист напомнил о праве на жизнь, закреплённом Конституцией, которое «повседневная политика правительства Медведева полностью отрицает».

«Право на жизнь было гарантировано пенсионерам формально, пока правительство не отказалось от индексации, нарушив тем самым закон, — констатировал Делягин. — Никто даже не вспоминает, что дети тоже имеют право на жизнь. Это у большевиков всё лучшее полагалось детям. А сегодня в федеральном бюджете валяются без движения 7,5 трлн рублей, и при этом дети умирают с диагнозом «нехватка бюджетных средств». Нашим реформаторам всегда мешает народ: их идеал — это страна с нефтью, но без людей. Народ неправильный, размножается, и его слишком много. Как говорил Плюшкин, «крестьяне завели себе моду каждый день трескать». Разница лишь в том, что Плюшкин был честный человек — он морил крестьян голодом, но и сам ходил в обносках. А где вы видели правительственных чиновников, которые недоедают и ходят в обносках?»

Напомним, что, по результатам исследования Центра экономических и политических реформ, обнародованным сегодня РИА «Новости», рост цен на потребительские товары и услуги значительно обгоняет рост заработных плат и пенсий в ряде регионов страны. В особенно сложной ситуации оказываются одиноко проживающие пенсионеры, единственным источником доходов которых является пенсия, а также семьи, где часть членов семьи лишены собственных доходов (прежде всего речь идёт о семьях с маленькими детьми). Например, в Алтайском крае при минимальных расходах — 13,5 тысячи рублей — средний доход составляет 22,6 тысячи рублей. В Москве при средних расходах пенсионеров в 18,2 тысячи рублей размер пенсии составляет порядка 14,7 тысячи рублей.