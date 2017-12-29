Журналистка Гордон получила право открыть избирательный счет

Москва, , 18:43 — REGNUM Центризбирком России зарегистрировал журналистку Екатерину Гордон в качестве кандидата в президенты РФ от «Партии добрых дел» и разрешил ей открыть избирательный счет для формирования избирательного фонда. Решение было принято 29 декабря на заседании комиссии, пишет «Российская газета».

После того как Гордон откроет избирательный счет она может приступать к сбору подписей в свою поддержку. Оплата печати подписных листов и другие расходы на предвыборную программу оплачиваются из избирательного фонда.

Журналистке предстоит собрать 100 тыс. подписей, но не более 2,5 тыс. в одном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в ходе заседания ЦИК было разрешено открыть счет директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину и выдвиженцу от партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину.

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Напомним, первым зарегистрированным кандидатом на выборы президента России оказался Владимир Жириновский. Удостоверение кандидата лидер ЛДПР получил 29 декабря.

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