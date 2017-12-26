Эдуард Лимонов, , 10:03 — REGNUM

Я думал там Собчак, Путин, этот от КПРФ, Грибоедов, что ли, который дир. совхоза (Грудинин, прости Господи!, Грудинин), Жирик, Явлинский, а там, оказывается, там их набежало, страшно аж жуть!

Увидел на экране теле, как сидит в Центральной Избирательной в белом, что ли, галстуке Сергей Бабурин и оформляется кандидатом в кандидаты в президенты.

А чего бы и нет, с другой стороны. Это ради него, Сергея Бабурина, Ельцин семь раз заставлял Верховный Совет России проводить выборы Председателя Верховного Совета, пока не выбрали милого тогда Ельцину Хасбулатова вместо всё время выскакивавшего Бабурина. Выбрали на его, ельцинскую голову Хасбулатова, и вы помните что тот в 1993-ем Ельцину устроил.

Нормально Бабурин, седой только совсем, и так накачали тело, как дрожжи пил несколько лет.

Вся королевская рать выперлась кандидатами в кандидаты.

И журналист Лурье, и Катя Гордон (ведущая, что ли?), и коммунист России Максим Сурайкин, и строитель Полонский-Камбоджиец (был же Толстой-Американец) и все-все все.

Даже Навальный приехал и улыбается, бумаги протягивает. Кандидатом в кандидаты. Улыбается, поскольку хочет выразить улыбкою своей: «А вы хотели без меня провернуть! Нет, дело так не пойдёт, со мной, или я вам такое устрою!»

Хитрый Зюганыч не захотел позориться, на старости лет служить Путину фоном не пошёл, вместо себя ловко так этого дир. совхоза выдвинул. Хитрец Зю.

Журналисты у нас большей частью во многом безграмотные, любой развязный нахал (нахалка) может стать у нас журналистом, потому процедуры выборов не знают. Пишут везде: «У Навального приняли документы!»… «У Навального приняли документы!»; решив, видимо, что Навального зарегистрировали.

Нет, это документы приняли и только.

Некие силы во власти оберегают Навального от посадки.

Между тем противоположные силы во власти заняты тем, что спокойно и монотонно рубят сук, на котором Навальный сидит.

Этот сук его — Волков.

Волков важен в формуле Навального, как основной ингредиент. Потому власть и кидает подряд Волкова то на двадцать суток, то на тридцать, гонит его и в хвост и в гриву, не давая передохнуть. Этим силам нужно, чтобы оборотистый менеджер Волков выпал бы из формулы Навального. Чтобы он, усталый много раз, плюнул бы и убежал. Без Волкова Навальный будет безопасен, как граната без взрывателя.

Волков пока крепкий орешек, как Пичугин у Ходорковского, тот 14 лет сидит на пожизненном, но босса не сдал ещё. Неужели и умрёт, не сдав? Пичугин, наверное, в отчаянье, помните, он помилования просил, но помилования же ему без показаний на МБХ не дали, потому назад увезли его из Лефортово в колонию для «пыжей». Волков вроде Пичугина, из того же теста, «честь в верности», крепкий орешек, я же говорю.

Собчак, конечно, здоровому русскому человеку невыносима.

Если бы она была красивее, то есть красавицей, а не просто избалованной и игривой дочкой известного либерального адвоката, ей бы простили, что в президенты лезет.

Была бы злодейкой, убийцей там мужа из ревности, Марией-Дэви-Христос какой-нибудь, любили бы её.

А такая какая она есть, людям противна.

Такая как она есть, она персонаж ненавидимый, особенно провинциалами и жителями спальных районов.

Потому что русский стремится к совершенству и к красоте, объяснил бы вам всё Достоевский. А в Собчак нет совершенства, и красоты нет.

А вот авантюризм в большой дозе есть.

Приняла огонь на себя, девка. Самую отвратительную народу либеральную программу ей как жернов на шею повесили («Кто-кто?! Да те же, кто обещал её кандидатом зарегистрировать! Но с её согласия, с её согласия…) и она не испугалась и идёт. Под плевками и проклятьями. Каков характер ! Древнегреческих персонажей напоминает, ну там Медей всяких… И над нею дышит огнедышаще РОК.

Вообще разыгрывается такая адская русская трагедия.

Крупный гигант Полонский со спутанными кудрями и вдохновенным лицом, озарённым улыбками.

Жириновский, скованный возрастом как каменный, шеи нет, просто персонаж эпический, римский сенатор, да и только!

Навальный, высок и мощен, рот набок, решительности не занимать, обречённый: «Виват Путин! Идущие на смерть тебя приветствуют!»

Явлинский зачем-то, с маниакальной верой в себя в глазах.

И опять же Собчак, Собчак!

И Бабурин, И Лурье и Катя Гордон, и этот Сурайкин!

В театр не надо ходить, ибо какой театр может сравниться с нашей мощной трагедией выборов.

Интересно, кто нафантазировал такой захватывающий спектакль? Неужели сам ВВП? Тогда он гений, просто натуральный гений.

Всё было так захватывающе-красиво, обещанный спектакль ожидался грандиозным зрелищем.

Но вот беда, ближе к вечеру 25-го со сцены внезапно удалили нескольких ярких актёров.

ЦИК вначале отказал в регистрации инициативной группе избирателей в поддержку самовыдвиженца Сергея Полонского. Причина — якобы то обстоятельство, что у него непогашенная свежая судимость.

Следующим актёром, которого смахнула со сцены Центральная избирательная комиссия, был журналист Лурье — непогашенная судимость.

«Навальный в повестке дня ЦИК значится последним», грустно отметило не то «Эхо Москвы», не то подобное «Эху» СМИ, предчувствуя, что со сцены смахнут и Навального.

И наконец ЦИК отказал блогеру Алексею Навальному. Ввиду наличия судимости по тяжкой статье («Дело Кировлеса»).

Озлившийся Навальный не мог не обратиться к демагогии, бросил ЦИКомиссии: «Вы, чиновники, сидящие на моей шее и шее тех людей, которых вы не пускаете на выборы!» (От волнения Навальный был и неточен, и неуместно запальчив).

На что председатель ЦИК Элла Памфилова, тоже озлившись, бросила Навальному :

«Я в советские времена 12 лет отпахала на производстве, а вы, — я не видела, что вы делаете, кроме того, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодёжь».

И действительно, ну чего он Стаханова из себя корчит.

Жаль, искренне жаль, теперь трагедия под названием «Выборы: Однажды в России» уже не будет таким захватывающим действом, без этих двух — кудлатого богатыря Полонского и флегматичного законника Навального.

Ну уж остальных-то не трогайте, а? Собчак-то оставьте хотя бы? А то контроль прошли Титов и Явлинский, с ними же скукота будет смертная.

Забегая вперёд, сообщу вам, что победит невысокий бледный человек в чёрном реглане — вероятный автор сценария. Ровно в Новый год он будет вас поздравлять, а потом куранты. А потом куранты…