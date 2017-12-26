ЦИК: Ксения Собчак стала кандидатом в президенты России

Москва, , 14:43 — REGNUM Центризбирком России (ЦИК) зарегистрировал российскую тележурналистку Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты РФ

ЦИК разрешил Собчак открыть специальный счет в Сбербанке России для того, чтобы новоиспеченная кандидат начала формировать свой избирательный фонд.

Ранее сообщалось, что 23 декабря Собчак вступила в партию «Гражданская инициатива». Она была сразу принята в политсовет организации. Партия сразу же выдвинула телеведущую кандидатом на пост главы государства.

На съезде партии Собчак, ранее позиционировавшая себя как кандидат «против всех», представила свою программу под названием «123 трудных шага».

Напомним, для регистрации в качестве кандидата после подачи документов необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей и представить их в Центризбирком до 31 января 2018 года. Отметим, телеведущая и журналист Ксения Собчак подала документы в ЦИК 25 декабря.

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